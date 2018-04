«The Voice»: Coupée au montage, Mennel donne de ses nouvelles sur les réseaux sociaux

REACTION Mennel, la chanteuse de « The Voice » coupée au montage de l'émission à cause de tweets polémiques, a réagi samedi soir aux images du télécrochet...

Mennel Ibtissem lors des auditions à l'aveugle de la saison 7 de «The Voice». — Franck Castel/TV/ Bureau233

« J’ai fait le deuil de tout ce qui m’est arrivé. Je n’oublie rien, ni mes larmes ni mes peines et j’apprends à vivre avec. » Il y a quelques jours, Mennel, la chanteuse coup de cœur des coaches de The Voice qui a dû quitter l’émission (et être coupée au montage) après que ses tweets controversés au sujet de l’attentat de Nice avaient été découverts, se livrait sur ses états d’âme.

Samedi, alors que l’émission dans laquelle sa dernière prestation aurait dû être diffusée passait sur TF1, la jeune femme s’est à nouveau exprimée.

Bonsoir, un grand Merci pour vos messages de soutien c’est très gentil et ca me va droit au coeur. Je me reconstruis à travers la musique et prépare mon single qui sortira bientôt. Quand les portes se ferment,j’espère que le public me soutiendra. je compte sur vous !!

love you💖 — Mennel Official (@MennelOfficial) March 31, 2018

« Ça me va droit au cœur »

« Merci pour vos messages de soutien c’est très gentil et ça me va droit au cœur, a-t-elle écrit sur Twitter. Je me reconstruis à travers la musique et prépare mon single qui sortira bientôt, […] j’espère que le public me soutiendra. Je compte sur vous !! »

La jeune femme est apparue rapidement sur nos écrans samedi soir, puisqu’elle faisait partie des chanteurs qui auraient dû passer dans l’émission. La production a montré quelques images de Mennel en expliquant que sa performance ne serait pas diffusée.

« Voici mon sourire, et pour l’avenir tous mes espoirs »

Récemment, Cyril Hanouna s’était fait l’écho de ce que ressentait la jeune femme : « Elle dit qu’aujourd’­­hui, à cause de cette aven­­ture The Voice et de ce qu’il s’est passé, elle ne peut plus exer­­cer comme prof d’an­­glais. Elle voulait juste être artiste. Elle dit qu’elle regrette ses messages d’il y a deux ans. Aujourd’­­hui, elle est vrai­­ment très très mal. »

Il y a quelques jours, Mennel s’était livrée à ses fans en confiant avoir « fait son deuil ». « Voici mon sourire, et pour l’avenir tous mes espoirs », avait-elle ajouté. A découvrir en musique, donc.