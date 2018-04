«Scènes de ménage»: On sait enfin qui est le nouveau couple de la série

NOUVEAUTE On tient enfin les remplaçants de Marion et Cédric, le couple de jeunes de « Scènes de ménage », dans la série de M6...

Léo et Leslie, le nouveau couple de la série «Scènes de ménage», sur M6. — Cécile Rogue / M6

Seront-ils à la hauteur de leurs prédécesseurs ? En tout cas, grosse pression pour Vinnie Dargaud et Claire Chust, alias Léo et Leslie, âgés de 26 et 24 ans, qui remplacent Cédric et Marion, l’un des couples phares de Scènes de Ménage qui a quitté la série de M6 cette année. Selon nos confrères du Parisien, ces nouveaux tourtereaux débarqueront à la rentrée à 20h25.

>> A lire aussi : «Scènes de ménages»: Marion et Cédric, c’est fini… Audrey Lamy et Loup-Denis Elion quittent la série

Quelle nouveauté apportera ce couple ? « Depuis bientôt dix ans, nous n’avions pas encore traité la toute première fois d’un jeune couple qui découvre les défauts de l’autre au quotidien, a confié Yann Goazempis, le patron de la fiction de la chaîne au Parisien. Leslie et Léo s’installent et travaillent ensemble, affrontent la précarité des débuts et sont issus de milieux différents. »

Les nouveaux héros passés par « Problemos » ou « Clem »

Visiblement, la start-up nation a gagné la série : Leslie et Léo lancent une entreprise d’impression de tee-shirts.

Côté casting, Leslie est incarnée par Claire Chust, qu’on a déjà pu apercevoir dans une soirée spéciale de la série ou dans le film Problemos, et Vinnie Dargaux qui a déjà joué dans Commissariat central sur M6 à l’été 2016 et, plus récemment, dans la série Clem, dans laquelle il incarne un collègue de la jeune femme.