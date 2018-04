«Wild»: Une nouvelle séquence choc sur M6?

Une nouvelle séquence pourrait choquer les téléspectateurs de «Wild» sur M6. — Patrick ROBERT/M6

M6 ne fait pas vraiment dans la dentelle. Depuis la diffusion du premier épisode de son nouveau jeu d’aventure Wild lundi dernier, la chaîne ne fait pas l’unanimité. Pour cause, une séquence a particulièrement interpellé les téléspectateurs : on y découvre l’une des expertes en survie, Samantha, souffrant de troubles intestinaux. Le hic ? Les bruitages très accentués par M6, de cette séquence peu ragoûtante, et surtout très intime.

Une séquence très commentée sur les réseaux sociaux, et notamment par Samantha elle-même, qui n’a visiblement pas apprécié le montage de la chaîne. « Pas d’image dégradante des candidats ? Les bruitages étaient-ils nécessaires ? La rédactrice en chef peut calculer son profit elle », a-t-elle écrit avant de fermer son compte, rapporte le site du Parisien.

M6 présente ses excuses

Contacté par le quotidien, M6 a présenté ses excuses à la candidate. « La séquence évoquée n’avait aucunement pour intention de nuire à l’image de Samantha. Elle montrait la difficulté extrême de l’expérience Wild, tant pour les novices que pour les experts », explique la chaîne. « Nous sommes désolés que cet extrait, très court, ait pu être mal interprété mais les qualités de courage, d’abnégation et de solidarité de Samantha seront mises en avant dans les prochains épisodes. »

Si la chaîne se montre un peu penaude, Le Parisien révèle qu’elle n’en a pas fini avec les séquences « pipi caca ». Ce lundi soir, les téléspectateurs devraient découvrir une candidate, fesses à l’air, qui urine dans une timbale, dans le but de s’hydrater. Et la semaine prochaine, si la chaîne ne la coupe pas au montage, l’émission pourrait diffuser une séquence où une autre candidate malade, se réveille dans son hamac, et dans ses excréments…