Vous n'êtes pas prêts: Le député insoumis Adrien Quatennens a chanté du rock chez Ardisson

Adrien Quatennens, député de la France insoumise, lors d'un débat à l'Assemblée nationale, le 10 juillet 2017. — AFP

Décidément, le plateau de Thierry Ardisson est toujours plein de surprises. Ce dimanche, dans Les Terriens du dimanche, on verra Adrien Quatennens chanter du rock. Et ce n’est pas notre petit doigt qui nous l’a dit, mais Stéphane Simon, le producteur du programme, qui a tweeté une vidéo du député insoumis en train de chanter et de jouer de la guitare.

Cette facette du député du Nord n’est pas vraiment une surprise, puisqu’on avait déjà lu dans Marianne que le jeune Adrien avait monté un groupe répondant au nom de Chicon Gratins quand il était adolescent et qu’il avait déclaré sur le plateau d’On n'est pas couché qu’il était en train de monter un autre groupe de musique à l’Assemblée nationale. On a hâte d’écouter leur premier concert !