«Koh-Lanta: Le combat des héros»: Les Jaunes pas gâtés, une blessure à déplorer

«Koh-Lanta» Pour le troisième épisode de « Koh-Lanta: All Atars », les Jaunes ont continué à tout rater et à avoir le moral dans les chaussettes...

D'anciens candidats de «Koh-Lanta» tentent à nouveau leur chance dans «Le combat des héros» — ALP/TF1

Vous étiez nombreux vendredi soir devant le troisième épisode de Koh-Lanta All Stars. Le combat des héros a rassemblé 5 343 000 téléspectateurs, soit 25 % de part de marché. De quoi placer TF1 en tête, bien loin devant France 2 et M6. Et pour cause. Pour ce troisième épisode, les jaunes, encore une fois affaiblis par l’élimination de Chantal et le départ de Raphaële pour l’île de l’Exil, n’étaient pas en grande forme.

Sur l’île de l’Exil, après avoir éliminé Chantal, Julie veut accueillir correctement Raphaële en faisant place nette et en préparant un petit repas. A l’arrivée de celle-ci, les deux femmes se font un petit câlin et Julie explique à Raphaële qu’elles vont devoir s’affronter lors d’un duel. Mais, curieusement, elle garde pour elle le fait qu’elle ait trouvé un collier d’immunité…

C’est pas la teuf chez les Jaunes

Evidemment, chez les Jaunes, leur n’est pas à la rigolade puisqu’ils ne font que de perdre. Candice les remotive et leur donne une petite technique de respiration pour se calmer et se concentrer avant une épreuve. Tout le monde s’y essaie avant de se rendre à l’épreuve de confort.

A l’arrivée des Jaunes, les Rouges voient que c’est Raphaële qui a été écartée, alors qu’ils pensaient que ce serait plutôt Cédric. A la clé de l’épreuve du jour, un kit de pêche et un poisson-perroquet. Par souci d’équité, Javier, Yassin et Nathalie ne participent pas au jeu. Ce dernier consiste à tenir en équilibre sur une partie de poutre inclinée de 1,70 mètre de long, pendant au moins cinq secondes après avoir traversé des plateformes à l’aide d’un simple bambou de 5 mètres de long. Petite difficulté supplémentaire : Il fallait attendre que l’équipe soit au complet sur une plateforme pour passer à la suivante.

Blessure et schkoumoune pour les Jaunes

Remotivés par Candice, les Jaunes commencent bien l’épreuve. Mais Cédric ne les aide pas et les Rouges leur passent devant après avoir changé leur bambou. Du coup, les Jaunes se donnent à fond pour ne pas se faire trop distancer. Un peu trop à fond. Olivier se précipite à un changement de plateforme et donne un coup de genou au visage de Ludovic. Ludovic est blessé et est transporté d’urgence par les médecins, qui ne souhaitent pas qu’il termine l’épreuve.

C’est le coup de massue pour Olivier, au bord des larmes : « C’est ma faute, je ne fais pas attention, estime le Wakaï. C’est mon copain de l’aventure. C’est difficile. » On reprend le jeu, à un de plus pour les Rouges, qui l’emportent. Autant vous dire que chez les Jaunes, c’est vraiment la sale ambiance. Candice prend très mal la défaite. Elle lâche, en pleurant : « On a des glandos, on a des nuls […]. Cédric continue à nous faire perdre du temps. » Cédric commence à s’attirer les foudres de ses coéquipiers, l’équipe n’est pas très unie.

Chez les Rouges, l’ambiance est à la rigolade. Javier, Yassin et Pascal, un peu agacés par la manie de Nathalie de chercher le collier d’immunité en permanence, ont fabriqué un faux collier et la poussent vers l’endroit où ils l’ont caché.

Duel en exil et épreuve d’immunité

Sur l’île de l’Exil, l’heure du duel a sonné pour Julie et Raphaële. Elles doivent maintenir un bâton devant elles grâce à deux extenseurs. La première qui le laisse tomber a perdu, et c’est Julie, qui est donc éliminée définitivement de la compétition. Elle donne son collier d’immunité à sa compagne d’infortune avant de quitter l’île.

Pour les deux équipes, c’est le moment de l’épreuve d’immunité. Denis Brogniart annonce qu’après une nuit à l’hôpital, Ludovic est de retour. Une bouffée d’air frais pour son équipe. C’est donc parti pour un relais où les candidats doivent casser cinq plaques. La difficulté, c’est que certains ont les yeux bandés et doivent être guidés par un camarade. Ce guide doit ensuite monter en haut d’un échafaudage pour casser une cible. Comme d’habitude, les Rouges cartonnent et gagnent, et chez les Jaunes, c’est le désespoir. Cédric est au centre des tensions.

Le collier d’immunité au cœur des préoccupations

Cédric a bien compris qu’il était dans le collimateur de ses coéquipiers et part à la recherche du collier d’immunité. Pour le surveiller, Dylan l’accompagne. Chez les Rouges, Nathalie a retrouvé le sourire après l’épreuve et part pêcher avec Jérémy. Son équipe est touchée par ce nouveau bonheur et Pascal demande à Javier de reprendre son faux collier d’immunité. Javier refuse car il se pense en danger s’ils vont au Conseil.

Le lendemain, Nathalie tombe sur le faux collier. Emue, elle panique et le cache. Javier constate qu’elle l’a trouvé et craint qu’elle en trouve un vrai et découvre le pot aux roses. Malgré leur désaccord avec l’idée, les autres aventuriers ne disent rien à Nathalie.

Au Conseil, Cédric fait amende honorable, Ludovic s’énerve sur le cumul des défaites des Jaunes, Clémentine confie sa honte… C’est la débandade. Mais Cédric est désigné par ses camarades pour rejoindre Raphaële sur l’île de l’Exil. De quoi permettre à ses camarades de remonter la pente la semaine prochaine ? On l’espère pour eux.