«Symphony of the seas»: A quoi ressemblent les personnages de «La croisière s'amuse» en vrai?

CROISIERE A bord du plus gros paquebot du monde, on est parti à la recherche des personnages de la série des années 1980...

La vie à bord d'un bateau de croisière ressemble-t-elle aux épisodes de la série télévisée américaine?

C'est ce qu'on a tenté de vérifier en allant rencontrer des membres du personnel du Symphony of the seas.

« Love, exci­ting and new. Come aboaaaard. We’re expec­ting youuuu ! » Quarante ans après la création de la série télé américaine, on a embarqué cette semaine à bord du Symphony of the seas, le plus gros paquebot du monde. Si ce dernier mesure plus du double du Pacific Princess, le bateau de l’amour, on a voulu savoir si les personnages, eux, ressemblaient à ceux de la vraie vie. Générique… puis petite comparaison.

Le commandant. Sur le Symphony, Rob Hempstead a autant la classe que son homologue de La croisière s’amuse. Et comme le commandant Merrill Stubing, il n’est pas toujours au poste de pilotage ! « Je dois cependant être disponible 24 h sur 24 en cas d’imprévu lors de la navigation, et j’organise mon temps de repos en fonction », explique Rob Hempstead. Munis de jumelles, les officiers qui travaillent avec lui sur le pont se relaient, eux, toutes les quatre heures.

« Il faut toujours garder son calme, gérer le stress c’est très important, explique le commandant, qui travaille pour Royal Carribean depuis dix-huit ans. Pour cela, nous nous entraînons tout le temps, pour savoir faire face à n’importe quelle situation. Il faut dire que chaque jour est différent. »

Le barman. Sur le plus gros navire de croisière du monde, il n’y a pas un mais des dizaines voire centaines de barmen, agents d’accueil ou de restauration, de 70 nationalités. Toujours souriants, ils vous saluent à coup sûr et vous demandent comment ça va, le plus souvent en plusieurs langues. Mais ils gardent davantage leurs distances avec les croisiéristes qu’Isaac Washington, le barman emblématique du Love boat… La plupart embarquent pour quatre ou six mois, avant de retrouver la terre ferme pour une période d’un mois. Finalement, le plus célèbre serveur du Symphony est peut-être ce robot, au bionic bar, qui reçoit les commandes via une tablette et sert les cocktails, sans dire un mot.

L’hôte (sse). Acheter un cadeau, organiser des surprises, et surtout résoudre tous les conflits… Sur le bateau de l’amour, Julie Mc Coy est sur tous les fronts ! Sur le Symphony comme sur le Pacific Princess, l’objectif est que les croisiéristes en profitent un maximum. Mais trois employés, au titre de « Royal génie », ont la mission de s’occuper plus particulièrement des clients les plus fortunés, qui occupent en famille les suites les plus luxueuses (plusieurs dizaines de milliers d’euros la semaine).

« Je peux réaliser n’importe quel souhait, tant que c’est légal, sourit Reyno Varkevisser, l’un d’entre eux. Faire venir un yacht ou un hélicoptère pour une excursion non prévue, organiser un banquet dans une cabine pour une vingtaine de personnes… Je me renseigne beaucoup sur leurs envies avant leur arrivée pour qu’en une semaine, je puisse les accompagner au mieux. »

Le médecin. On a regardé seulement quelques épisodes des 249 que compte la série, mais on a davantage vu le médecin de La croisière s’amuse que celui du Symphony of the seas. Notre demande d’interview a en fait été refusée, tout comme celle de visiter la clinique, la morgue ou encore la prison du navire. Le centre médical, pas facile à trouver, existe cependant bel et bien, aux ponts inférieurs. Dans la salle d’attente, des sachets de poudre contre le mal de mer sont en libre service. Mais on n’en saura pas davantage…

« Ces lieux sont obligatoires sur le navire, au vu du nombre de personnes [plus de 9.000] qu’il peut recevoir, justifie Stéphane Grillon, responsable France chez Royal Carribean. Par contre, les flux ont été étudiés pour que les passagers n’aient jamais à passer devant… »

Cet article a été réalisé dans le cadre d’une invitation de la compagnie Royal Carribean.