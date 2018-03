VIDEO. Mort de Christophe Salengro: De «Groland» au «Jerk»... Voici le Top 10 du président

Christophe Salengro incarnait le président de la «Présipauté» du Groland. — Xavier Lahache

On l'aimait pour son physique à part, et la télévision aussi. Christophe Salengro, l'acteur qui incarnait le président de la mythique Présipauté de Groland, l'émission satirique de Canal+, est décédé à 64 ans. Sur les réseaux sociaux, les meilleures vidéos de sa carrière refont surface, pour le plus grand plaisir de ses fans.

Oreilles décollées, grand corps dégingandé, le physique de Christophe Salengro était parfait pour incarner des personnages maladroits. Et c'est ce qu'il a fait dans le clip Le Jerk, chanson de Thierry Hazard sortie en 1990.

Mais, avant ça, l'acteur avait amusé les gens dans différentes pubs, en 1985 et 1986, pour des produits aussi différents qu'une chaîne de fast food ou des dalles autocollantes...

Christophe Salengro nous a quittés. Pour beaucoup c'était le Président de Groland, pour moi ça reste le héros de cette pub culte pour Freetime en 1985 ! #tristesse https://t.co/TsZdwDCBzH — Florian Gazan (@flogazan) March 30, 2018

Jamais là où on l'attendait, le président le plus mythique de l'histoire du Paf français (au moins), avait également présidé... la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'Albertville en 1992.

On oublie souvent qu'avant de présider le Groland, Christophe Salengro co-présidait les Jeux olympiques d'hiver https://t.co/Zcs3U1sXrz — Benjamin (@benjamin_t__) March 30, 2018

Evidemment, ses prestations dans Groland, en tant que président loufoque font aussi partie des préférées des Twittos, qui sont également nombreux à saluer ses talents de danseur. En ce qui concerne les autres vidéos, on vous laisse apprécier par vous-même les délires du président...

Le #Groland perd un phare, la France un artiste burlesque et sensible et l'Amérique, un ami qui s'offrait à elle avec une grâce qui restera longtemps inégalée.

RIP Christophe Salengro pic.twitter.com/DRbTwbxrd9 — Bob le Centriste (@BobLeCentriste) March 30, 2018

tout l'esprit de Groland lors des vœux 2016 de Notre Président - Made in Groland du 26/12 par @Groland Grosse pensée pour Christophe Salengro, pour ses ami-e-s et ses proches https://t.co/adLie5kErJ — Cyril (@Cyril_Sampaud) March 30, 2018

Et une interview un peu plus sérieuse de l'acteur, réalisée en 1987, dans laquelle il se livrait sur son parcours, racontant qu'il avait commencé à « faire des fausses pubs avant d'en faire des vraies ». Décrit comme un « antihéros », il déclarait : « Tout est dérisoire. »