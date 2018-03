VIDEO. Agression sexuelle dans «TPMP»: Jean-Michel Maire confirme avoir été convoqué par la police

En octobre 2016, l'un des chroniqueurs de TPMP donne un baiser sur la poitrine d'une jeune femme sans son consentement. — Capture d'écran C8

Gros retournement de situation. Jean-Michel Maire a réagi à la récente plainte déposée par Saraya Riffy contre le chroniqueur de Touche pas à mon poste. En octobre 2016, pendant les «35 Heures de Baba», ce dernier avait embrassé la poitrine de la jeune femme sans son consentement en pleine émission. Elle a confirmé à TV Mag mercredi être allée au commissariat en janvier dernier, expliquant qu’« au début, (elle a) réagi de manière empathique envers Jean-Michel Maire » qui l’avait contactée pour lui dire que sa fille était harcelée à l’école.

« Je pensais que l’affaire était un peu finie »

Le chroniqueur a confirmé dans l’émission de Cyril Hanouna sur C8 avoir été convoqué par la police en début de semaine. « Je pensais que l’affaire était un peu finie parce que j’avais présenté mes excuses. Je pourrais le refaire bien sûr. En fin de semaine dernière, le commissariat de Boulogne-Billancourt m’a appelé pour me dire que Soraya Riffy avait déposé plainte pour agression sexuelle. Du coup, j’ai été convoqué par la police, entendu, vu par un psychiatre, etc., a-t-il raconté. Ça va peut-être aller au tribunal je ne sais pas encore. Ça dépend si la plainte est recevable et après il y aura une instruction. Pour l’instant, on est dans les auditions. » Il s’affirme surpris par cette plainte, s’étant excusé et expliqué avec la jeune femme au moment des faits.

De son côté, Soraya Riffy a expliqué à TV Mag qu’elle avait fini par se rendre compte que ce comportement était inacceptable. « Je me suis fait agresser et insulter dans la rue. Ça devenait difficile, je n’osais même plus sortir. Ma vie s’est dégradée, je me suis renfermée sur moi-même, j’ai échoué dans mes études… ».