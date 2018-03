Agression sexuelle dans «TPMP»: Soraya Riffy affirme avoir porté plainte contre Jean-Michel Maire

En octobre 2016, l'un des chroniqueurs de TPMP donne un baiser sur la poitrine d'une jeune femme sans son consentement. — Capture d'écran C8

La séquence avait marqué les esprits. En octobre 2016, le chroniqueur Jean-Michel Maire avait embrassé la poitrine d’une jeune femme sans son consentement pendant les « 35 heures avec Baba », sur C8​. Soraya Riffy, qui jouaient Kim Kardashian dans une reconstitution du braquage dont la star américaine avait été victime, avait pourtant clairement exprimé son refus.

Selon TV Mag, Soraya Riffy a finalement décidé de porter plainte contre le chroniqueur vedette de Cyril Hanouna. Elle se serait rendue dans un commissariat marseillais en janvier dernier.

« Ma vie s’est dégradée »

La jeune femme qui s’est fait « agresser et insulter dans la rue » raconte pourquoi elle a pris cette décision. « Au début, j’ai réagi de manière empathique envers Jean-Michel Maire puisqu’il m’avait contacté pour me dire que sa fille était harcelée à l’école. Sur le moment, je n’ai pas pensé à moi. Par ailleurs, la production m’a également appelée me conseillant de ne rien faire », explique-t-elle à TV Mag avant d’admettre qu’elle a fini par se rendre compte que ce comportement était inacceptable. « Je me suis fait agresser et insulter dans la rue. Ça devenait difficile, je n’osais même plus sortir. Ma vie s’est dégradée, je me suis renfermée sur moi-même, j’ai échoué dans mes études… ».

Le Conseil supérieur de l’audiovisuel avait mis en demeure la chaîne quelques semaines après la diffusion de la séquence. Le groupe Canal + avait saisi le Conseil d’État pour demander l’annulation de la sanction. Celui-ci avait confirmé la sanction.