Nagui, présentateur préféré des Français, à la tête d’un énorme pactole

Nagui Lors de la conférence de presse du Telethon 2017, le 8 novembre 2017 — Jacques BENAROCH/SIPA

C’est ce qui s’appelle avoir mené correctement sa barque. Nagui, l’animateur préféré des Français, toucherait entre 120.000 et 150.000 euros par an de salaire annuel chez France Inter, selon une enquête du magazine économique Capital dévoilé mercredi, auxquels s’ajouteraient « entre 750.000 euros et 1 million d’euros par an » en tant que salarié du groupe Banijay, un leader européen de la production télé (Fort Boyard, Koh-Lanta, Touche pas à mon poste !…).

>> A lire aussi : Nagui et Michel Cymes animateurs préférés des Français, Hanouna loin (très loin)

Une passion pour Louboutin

Sans oublier que l’animateur de Tout le monde veut prendre sa place est également l’un des actionnaires de ce même groupe et détient 5,3 % de la société qui pèserait près d’un milliard d’euros. Selon un document que s’est procuré Capital, Nagui dispose, via sa société Holding Fam, une participation d’une valeur de 20 millions d’euros dans le groupe Banijay.

Un confortable pactole qui lui permettrait de vivre pleinement sa passion pour Louboutin (il possède une cinquantaine de paires de chaussures de cette marque de luxe, rien que ça) et de payer sa maison avec jardin à Paris, sa grande villa avec piscine à Saint-Tropez, son chauffeur privé au volant de sa Tesla Model X, sa Porsche 356C de 1965, selon Capital, etc.