Audience: La sitcom «Roseanne» casse la baraque pour son retour

Roseanne Barr et John Goodman dans la saison 10 de «Roseanne». — ABC

On n’avait pas vu de tels chiffres depuis la grande époque de The Big Bang Theory et Modern Family. Pour son retour, mardi soir, Roseanne a réussi un double exploit : réunir 18 millions de téléspectateurs devant leur téléviseur à 20h00 et séduire à la fois l’Amérique de Trump – l’actrice et son personnage ont voté pour lui – et les critiques gauchistes de New York et Los Angeles.

Les chiffres, donc : 21 ans après son dernier épisode, la sitcom avec Roseanne Barr et John Goodman a été regardée par 18,16 millions de téléspectateurs – une performance devenue presque impossible à l’heure de la VOD – avec une part d’audience monstre de 21 % dans la catégorie des 18-49 ans, très prisée des annonceurs. C’est quatre fois plus que NCIS, sur CBS.

Reste à voir si ces chiffres se maintiendront la semaine prochaine une fois le buzz du come-back passé. Mais même s’ils se stabilisaient à 12-15 millions, cela représenterait une performance inespérée pour ABC. Les rumeurs sur la mort des sitcoms avec rires enregistrés en prime time ont, peut-être, été exagérées.