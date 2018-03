Jeremstar fera-t-il son retour sur C8? Réponse ce lundi dans «TPMP»

Jeremstar (Jérémy Gisclon) et Cyril Hanouna. — BALTEL/SIPA - JOEL SAGET / AFP

Jeremstar fera-t-il son retour sur C8 après avoir choisi une chaîne concurrente pour s’expliquer sur la polémique le concernant ? Pour faire taire les rumeurs, le blogueur va s’exprimer sur la chaîne sur laquelle il espère revenir. Il se confiera ce lundi à Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste ce lundi.

« Suite aux polémiques au sujet de mon retour (ou non) sur C8, je serai ce soir en direct sur le plateau de #TPMP », a-t-il indiqué sur son compte Twitter.

Suite aux polémiques au sujet de mon retour (ou non) sur C8, je serai ce soir en direct sur le plateau de #TPMP. À tout à l’heure — JEREMSTAR (@jeremstar) March 26, 2018

« Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson »

Le blogueur spécialisé dans la téléréalité s’est expliqué jeudi dernier sur TMC dans Quotidien face à Yann Barthès sous sa véritable identité de Jérémy Gisclon au sujet de l’affaire dans laquelle un de ses proches, Pascal Cardonna surnommé « Babybel », a été accusé de viol et de corruption de mineurs.

« Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson […], c’est ce que j’ai de plus enrichissant », avait-il confié. Le blogueur avait donné cette interview avec l’accord du producteur des Terriens du dimanche sur C8 et de Thierry Ardisson, selon les informations de 20 Minutes.

Cette interview accordée à une chaîne concurrente après plusieurs semaines de silence n’aurait pas du tout plu à la direction de C8, comme l’a affirmé Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste quasiment au même moment. « Ce qu’il [Jeremstar] a fait, je vous le dis, je pense que pour lui, C8, j’ai eu le patron cet après-midi, c’est terminé », a avancé l’animateur.