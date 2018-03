Un programme dérivé de «La Villa des cœurs brisés» en préparation

Soirée de lancement de la saison 3 de la «Villa des Coeurs Brisés» sur NT1, devenue TFX. — Etienne Jeanneret

Les jeux d’aventures ont le vent en poupe ! Alors que M6 lance ce lundi Wild, la course de survie, TFX, l’ex-NT1 prépare le sien, un programme dérivé de La Villa des coeurs brisés, la téléréalité produite par Ah ! Production et présenté par Christophe Beaugrand et Elsa Faye. Cette nouvelle émission s’intitule La Villa : la bataille des couples, a dévoilé ce dimanche Les Dessous de l’écran sur RTL.

Un tournage à Ibiza

Cette nouvelle émission de téléréalité se déroulera à Ibiza et verra des duos emblématiques de La Villa des cœurs brisés s’affronter au cours de diverses épreuves. Cette émission sera diffusée dans le courant de l’été, en access prime time.

De nombreux nouveaux jeux d’aventures vont débarquer prochainement sur le petit écran comme La Carte aux trésors sur France 3, The Bridge, Cap Horn et The Island - Célébrités sur M6. Ils viendront grossir les rangs d’un genre déjà riche avec Pékin Express sur M6, Koh-Lanta sur TF1, Moundir et les apprentis aventuriers sur W9 et Friends Trip sur NRJ 12.