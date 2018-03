VIDEO. «The Voice» : Une extinction de voix, un trio entièrement sauvé et un moonwalk endiablé

Thana-Marie a repris un titre de Céline Dion aphone ce samedi dans «The Voice». — Lionel Guericolas/TV/Bureau233

Ça gazouille pour The Voice ! TF1 s’est hissée en tête des audiences ce samedi avec le neuvième épisode de la saison 7 du télécrochet animé par Nikos Aliagas et produit par ITV Studios France avec 4, 9 millions de fidèles, soit 26,3 % de part d’audience. Lors de ce second round de l'audition finale, douze candidats ont été éliminés. L’une des éliminations a particulièrement marqué les esprits, celle de Thana-Marie de l’équipe de Florent Pagny.

Aphone, Thana-Marie est éliminée

Après avoir bluffé Florent Pagny en reprenant Halo de Beyoncé lors des auditions à l’aveugle, Thana-Marie, aphone, n’a pas pu montrer l’étendue de son talent. La jeune femme a vécu le pire cauchemar d’un chanteur : malgré une sévère extinction de voix, elle est tout de même montée sur scène pour une douce version de Vole de Céline Dion.

Saluée pour son « courage », elle a logiquement été éliminée, Yasmine a été retenue pour poursuivre l’aventure. « J’es­père que la produc­tion te redon­nera une chance l’an­née prochaine pour venir faire une audition à l’aveugle. Et avec ce que tu as, ça buzzera encore », a commenté son coach. Entendra-t-on Thana-Marie en saison 8 ? Réponse l’année prochaine.

Billy Boguard Ecco, Zine Yaala et Eric Jetner dans l’équipe de Pascal Obispo, Abdel et Meryem dans celle de Florent Pagny, Drea Dury, Laura, Lilya et Alhan dans celle de Mika, Chloé et Leho dans celle de Zazie ont été également éliminés.

Un trio entièrement sauvé

Une première ! Tous les membres d’un trio ont été sauvés, des talents sélectionnés par Zazie. La chanteuse a décidé de garder Gulaan, ce chanteur de 45 ans, originaire de Nouvelle-Calédonie, qui l’a ensorcelé avec Tout le monde y pense de Francis Cabrel. La version Uninvited de Alanis Morissette de Norig a convaincu Florent Pagny et Casanova a rejoint l’équipe de Mika grâce à une reprise de Je serai là, le tube Slimane, ancien vainqueur de l’émission.

Un moonwalk endiablé

Abel Marta de l’équipe de Florent Pagny a fait forte impression sur le jury et a enflammé le plateau avec un show complet. Interprétant le titre Tu Vuo Fa l’Americano, le jeune homme de 28 ans accompagne sa prestation de pas de danse et réalise un moonwalk digne de Mickael Jackson. Il a terminé sa prestation par un grand écart. Les trois coachs lui ont proposé de le repêcher. Il a choisi Pascal Obispo, le premier à avoir buzzé.