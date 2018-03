VIDEO. «Burger Quiz» épingle les twittos indignés... sur Twitter

Alain Chabat présentant le jeu «Burger Quiz». — Capture d'écran Youtube/Comédie!

Burger Quiz fait monter la sauce (Ketchup ou mayo). La chaîne TMC va relancer l’émission culte diffusée sur Canal+ entre 2001 et 2002 et présentée par Alain Chabat. Si on ne connaît pas encore la date exacte du retour à l’antenne du mythique programme, le légendaire humour de Burger Quiz sévit déjà en ligne, sur le compte Twitter dédié au jeu. Ce vendredi, Burger Quiz s’est moqué des sempiternels indignés de Twitter au travers une vidéo mettant en scène Salade et Bacon.

« On n’est pas bien sur Twitter ? »

« Et les gars, on n’est pas bien sur Twitter ? », s’est exclamé Salade. « Ouais, n’empêche c’est hyperpratique pour être en colère contre des trucs qu’on n’aurait pas pensé être en colère contre. Nan mais parce que par exemple, parfois on n’est pas en colère et on se dit tient “j’aimerai bien être en colère” », s’est moqué Bacon. Certains internautes se reconnaîtront peut-être dans cette petite pique.

Et vous ça va sinon ? pic.twitter.com/Q5TNtLshbg — Burger Quiz Officiel (@BurgerQuizOff) March 23, 2018

Pour mémoire, Burger Quiz mettait en scène deux équipes composées de personnalités et baptisées « Mayonnaise » et « Ketchup » qui devaient répondre à des questions plus ou moins burlesques afin de récolter des « Miams » à travers des épreuves comme « Nuggets », « Sel ou poivre »… avant d’atteindre le célèbre « Burger de la mort ».