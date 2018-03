VIDEO. Selon Cyril Hanouna, Jeremstar «ne sera plus à l'antenne de C8, c'est terminé»

Jeremstar (Jérémy Gisclon) et Cyril Hanouna. — BALTEL/SIPA - JOEL SAGET / AFP

« Je compte les jours qui me séparent de Thierry Ardisson […], c’est ce que j’ai de plus enrichissant. » Jeudi soir, dans Quotidien sur TMC Jeremstar semblait confiant quant à son retour dans Les Terriens du dimanche sur C8. Le blogueur spécialisé dans la téléréalité, qui s’exprimait face à Yann Barthès sous sa vraie identité de Jérémy Gisclon, sortait ainsi de son silence après avoir été mis en retrait face à la polémique le concernant. Mais il l’a fait sur une chaîne concurrente de celle sur laquelle il espère revenir.

Ce qui n’aurait pas du tout plu à la direction de C8, comme l’a affirmé Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste quasiment au même moment. « Ce qu’il [Jeremstar] a fait, je vous le dis, je pense que pour lui, C8, j’ai eu le patron cet après-midi, c’est terminé », a avancé l’animateur.

« La chaîne ne veut plus en entendre parler »

Comme l’a révélé 20 Minutes jeudi, Thierry Ardisson a pourtant donné l’autorisation à son chroniqueur de se rendre sur le plateau de Quotidien. Le présentateur des Terriens du dimanche et le coproducteur de l’émission Stéphane Simon « aimeraient que [Jeremstar] revienne mais la chaîne ne veut plus en entendre parler, a assuré Cyril Hanouna (…) après ce qu’il a fait ce soir, Jeremstar, de ce que je sais de la direction, ne sera plus à l’antenne de C8, c’est terminé. »

Contactée par 20 Minutes, la chaîne ne souhaite rien ajouter et répond que « Cyril a tout dit sur le sujet ».