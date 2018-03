TF1 recrute une nouvelle animatrice, Iris Mittenaere. Après Sophie Thalmann, Elodie Gossuin-Lacherie ou encore Valérie Pascale, Iris Mittenaere commence une carrière à la télévision. L’ex- Miss France et Miss Univers coprésentera notamment la troisième saison de Ninja Warrior : Le Parcours des héros aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand, dont le tournage démarre à Cannes le 27 mars prochain.

« Une relation de grande proximité avec le public »

« Nous sommes ravis d’accueillir Iris Mittenaere en tant qu’animatrice au sein du Groupe TF1 et de démarrer notre collaboration avec elle autour de Ninja Warrior. Grâce à son parcours de Miss France et Miss Univers 2016, elle a développé une relation de grande proximité avec le public, qui, associée à son dynamisme et à son aisance, constituent des atouts essentiels », a déclaré Fabrice Bailly, directeur des acquisitions et des programmes du Groupe TF1, dans un communiqué.

« Je suis convaincu qu’elle formera un très beau trio avec Denis Brogniart et Christophe Beaugrand. Son arrivée illustre notre volonté de renforcer encore la relation que nous entretenons avec notre public et dont nos animateurs sont le lien essentiel », a-t-il ajouté.

Anne Demoulin