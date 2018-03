SVOD: France Télévisions interromprait momentanément son projet de plateforme de vidéo à la demande

France Télévisions interrompt momentanément son projet de SVOD. — LODI Franck/SIPA

Bye bye la SVOD France Télé ? Comme le rapporte le site des Echos, repéré par Puremédias, le service public audiovisuel suspendrait pour un temps son projet d’une plateforme consacrée à la vidéo à la demande. La raison ? France Télévisions serait en discussion avec TF1, M6 et Orange pour développer une plateforme commune.

« Une discussion à grande échelle »

Alors que France Télévisions avait pour projet de lancer sa propre plateforme de vidéo à la demande afin de compléter son offre de rattrapage, il semblerait que celle-ci soit mise en suspens, en tout cas en l’état. En effet, elle viserait une plateforme plus globale, et serait en discussion avec d’autres grands acteurs de l’audiovisuel. D’où une pause pour « se laisser le temps de la discussion à plus grande échelle avec TF1, M6 et Orange », a expliqué France Télé à Puremédias. L’idée ? Lancer un Hulu ou un Netflix à la française.

Dans le cas où les discussions n’aboutiraient pas, le service public audiovisuel ne renoncerait pas pour autant à la SVOD. « Notre projet de SVOD est prêt, nous avons des accords signés avec de nombreux producteurs », explique l’audiovisuel public.