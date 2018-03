«Le meilleur pâtissier»: EnjoyPhoenix remporte la grande finale des célébrités sur M6

Camille Lou, Jérôme Anthony, Chris Marques et EnjoyPhoenix se sont affrontés pour le titre de meilleur pâtissier. — Marie ETCHEGOYEN/M6

Le Meilleur patissier, spécial célébrités a tiré sa révérence mardi soir sur M6. Au terme de cette compétition, quatre candidats pouvaient encore prétendre à la victoire : Jérôme Anthony, Chris Marques, Camille Lou et EnjoyPhoenix. Et au bout de plus de deux heures de lutte acharnée, c’est finalement la youtubeuse qui a été sacrée meilleure pâtissière de cette saison. Elle succède ainsi à Jean-Marc Généreux et Alizée.

Divorcé, jalousie et demande en mariage

Pour cette soirée sur le thème de l’amour, les candidats devaient réaliser trois desserts : un divorcé, une jalousie et une pâtisserie pour faire sa demande en mariage, avec un petit espace pour y glisser une bague. EnjoyPhoenix a remporté la première épreuve, Chris Marques la deuxième, et enfin, la youtubeuse s’est une fois encore imposée sur la troisième. Marie Lopez, alias EnjoyPhoenix, a ainsi remporté la grande finale du Meilleur pâtissier.