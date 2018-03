Héritage de Johnny Hallyday: Ce que révèle «La guerre des clans», le documentaire de C8

Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday, lors de l'hommage national à Johnny Hallyday, à l'église de La Madeleine (Paris), le 9 décembre 2017. — ludovic MARIN / AFP

C8 diffuse ce mercredi « Heritage de Johnny : La guerre des clans ».

Plusieurs proches ou anciens proches du chanteur y sont interviewés, comme Adeline Blondieau, Yves Rénier ou encore Jacqueline Benoît, ancienne cuisinière de la star.

Après la diffusion du documentaire, Julien Courbet présentera une émission en direct sur ce sujet.

La bataille autour de la succession de Johnny Hallyday est à peine entamée que C8 diffuse déjà, ce mercredi à 21h, un documentaire intitulé Héritage de Johnny : La guerre des clans qui retrace de manière assez pédagogique les tenants et aboutissants du dossier. Julien Courbet présentera ensuite une émission en direct sur le sujet.

Si les premiers intéressés n’interviennent pas au cours du reportage d’une heure, plusieurs membres de l’entourage du couple Hallyday ou de leurs enfants - ainsi qu’Adeline Blondieau, qui s’exprime pour la première fois depuis le décès de son ex-époux - prennent la parole pour évoquer leurs souvenirs et raconter des anecdotes parfois significatives. En voici trois exemples.

Laura et David ont songé à boycotter l’hommage à La Madeleine

Le 9 décembre, alors qu’un hommage national est rendu à Johnny Hallyday à l’église de la Madeleine, à Paris. Laeticia et ses deux filles sont en tête de cortège. Laura Smet et David Hallyday les rejoindront un peu plus tard. Selon le journaliste Christophe Barbier, les deux aînés du rockeur ont même songé, quelques jours plus tôt, à boycotter la cérémonie qu’ils auraient trouvé trop « mise en scène ». Line Renaud serait intervenue en appelant le couple Macron.

« Brigitte Macron a cette idée géniale et pleine de tact de recevoir pour une tasse de thé David et Laura, comme s’il s’agissait de partager leur peine, pour leur expliquer que ce n’est pas possible et que la France ne retiendra que leur absence s’ils ne viennent pas », relate Christophe Barbier.

Une cuisinière mise à l’écart

Le documentaire de C8 tend le micro pour la première fois à Jacqueline Benoît, qui fut la cuisinière de Johnny Hallyday dès 1990. Elle raconte qu’elle s’est très mal entendue avec Laeticia. « Elle n’était pas agréable parce qu’elle ne faisait pas ce qu’elle voulait exactement. C’était une petite jeune gâtée. […] Elle a voulu me faire partir pour mettre à ma place sa famille, sa grand-mère. Comme Johnny n’aimait pas les conflits, il a laissé faire. » En 1996, Jacqueline est donc remerciée. Elle est la première d’une liste de personnes licenciées dans l’entourage du couple.

David « abasourdi » par l’attitude de Laeticia

En 2008, Johnny Hallyday est dans le coma, hospitalisé à Cedars-Sinai, à Los Angeles. David Hallyday veut lui rendre visite mais se heurte à la résistance de Laeticia qui contrôle toutes les allées et venues dans la chambre de son époux. « Il me raconte sa colère parce qu’il lui faudra une bonne journée pour voir son père, raconte le journaliste Renaud Revel, proche de l’aîné de Johnny. Il est abasourdi. C’est là qu’il commence à me dire les premiers mots sur Laetica Hallyday. Il a compris qu’il ne serait jamais du premier cercle de Laeticia et que la suite ne serait qu’une guerre constante entre lui, sa sœur et Laeticia. »