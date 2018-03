«TPMP»: Le youtubeur Greg Guillotin avoue avoir truqué 40 caméras cachées et fait une pause

Greg Guillotin sur le plateau de «Touche pas à mon poste» — 20 Minutes

Après les sketchs copiés-collés, les fausses caméras cachées. Suite aux accusations d’un youtubeur, Tsukiyo Power, l’humoriste Greg Guillotin était venu sur le plateau de Cyril Hanouna pour expliquer, et s’excuser, que, oui, par manque de temps, il avait fait appel à un acteur pour une de ses caméras cachées, diffusées d’abord dans TPMP puis sur YouTube. « Mais c’est la seule, vous me promettez ? », avait alors demandé l’animateur. Juré, craché. Sauf que non, Tsukiyo Power a démontré dans une nouvelle vidéo que Greg Guillotin avait eu recours à des comédiens plus d’une fois, plusieurs dizaines de fois en fait.

>> A lire aussi : Le youtubeur Greg Guillotin a-t-il truqué ses caméras cachées ?

Le youtubeur a décidé d’assumer, et a fait son mea culpa samedi sur Twitter. « Vos réactions, ça me fait mal mais c’est mérité, écrit-il. J’ai été maladroit dans ma réponse. J’ai voulu vous expliquer tout l’envers du décor, tout le travail que ça représente, le nombre fou de tournages jusqu’à avoir la bonne réaction, la problématique de la notoriété grandissante, le fait que ça concernait une minorité par rapport aux 95 % qui sont vrais. Mais voilà, il y a ce "presque", et tous ces éléments qui ne sont pas une excuse. » Fichier Excel à l’appui, il détaille que 40 de ses caméras cachées ont été truquées, avec 26 minutes jouées sur un total de 8h30 réelles.

Ne jamais se pranquer soi-même pic.twitter.com/KWcfUEQXYS — Greg Guillotin (@GregGuillotin) March 17, 2018

« Plus jamais d’acteurs, plus jamais vous décevoir »

Il assure également que l’on n’y reprendra plus : « Plus jamais, plus jamais d’acteurs, plus jamais vous décevoir ». Et en tire les conséquences en prenant une pause de quelques jours pour faire le point avec son équipe : « On vit pour la caméra cachée depuis des années, c’est notre moteur, là où on se sent le mieux. C’est ce qui nous galvanise, et j’espère qu’on va trouver un moyen de continuer à vous surprendre et vous divertir ».