The Voice: «P*****, non !»... Luca, un candidat de Zazie, pète les plombs sur scène

Luca, candidat de la team Zazie, a craqué lors de son audition finale

Samedi soir, The Voice proposait le huitième prime de sa saison 7, ainsi que la première de son «audition finale», toute nouvelle épreuve spécialement conçue pour la France. Le concept ? Trois candidats d’une même équipe interprètent une chanson de leur choix, et leur coach choisit avec lequel il veut continuer l’aventure. Seul espoir pour les deux non retenus, être repêchés par un autre coach. C’est ce qui est arrivé à Aurélien, dont la reprise d’Un homme heureux de William Sheller n’a pas assez convaincu sa coach Zazie, mais a enchanté Florent Pagny : « Je vais garder Aurélien. Beaucoup de sensibilités. Sur trois ou quatre notes, il peut aller là-haut. J’ai besoin de ce genre de talents dans mon équipe ».

En fait, Zazie avait préféré garder Maëlle, dont le Wicked Game de Chris Isaak a bluffé tout le monde. « Ce que tu as fait, tu nous as bouleversés, Maëlle, a lancé Mika. Tu t’es affirmée parmi les étoiles qui brillent. » Zazie a continué dans la même métaphore filée et filante : « Et il y a un petit OVNI qui est descendu ce soir. C’était inattendu. On est passé à Star Trek 12. Evidemment, c’est toi que je garde Maëlle ».

« J’étais en train de souffrir avec toi »

C’est encore une fois à Zazie que l’on doit LE moment de la soirée, ou plutôt à l’un de ses candidats, Luca. Son audition à l’aveugle était sa première fois devant un public, lui qui chantait seulement depuis une dizaine de jours. Et il a totalement craqué lors de son audition finale et sa reprise de I Put A Spell On You. Dès les premiers pas sur scène, les premières notes de musique, cela ne fonctionne pas. « Putain, non ! », lâche-t-il, avant de presque quitter la scène… pour mieux revenir.

Il finira sa chanson, mais on a frôlé le désastre. C’est Mika qui le dit : « Moi, j’aime bien le désastre. C’était presque un désastre. Ce n’était pas mal, tu as provoqué quelque chose d’autre. » Zazie renchérit : « J’étais en train de souffrir avec toi. Tu étais à deux doigts de te barrer. Tu es revenu. Ça m’a plu, ce truc sauvage. » Mais pas assez pour le sauver, Luca est éliminé.