Audiences: «The Voice» au coude-à-coude avec Michel Cymes acteur pour France 3

Michel Cymes interprète le rôle d'un médecin légiste dans le téléfilm «Meurtres en pays d'Oleron» sur France 3. — GUYON Nathalie / FTV

Après deux mois de diffusion, The Voice se maintient en tête des audiences pour son « audition finale », une nouvelle épreuve 100% française, avec 5,23 millions de téléspectateurs, et 26,4 % de part de marché, samedi soir. Mais attention, Michel Cymes n’est pas loin. L’animateur n’était pas sur France 2 avec une émission scientifique, mais jouait les acteurs sur France 3 dans le téléfilm inédit Meurtres en pays Oléron. Avec 5,18 millions de curieux et 23,3 % de PDA, il se classe deuxième des audiences, et égale presque le record historique de la collection Meurtres à…, avec 5,2 millions pour Meurtres à Orléans en janvier dernier.

France 2 est troisième avec 2,17 millions de téléspectateurs et 10,9 % de part de marché pour Le Grand show de l’humour, le divertissement animé par Michel Drucker. M6, quant à elle, peut toujours compter sur la série Hawaii 5-0, qui en est déjà à sa saison 8 et attire toujours 2 millions de fidèles, pour 9,2 % de PDA. Arte s’offre une bonne soirée et frôle le million avec le documentaire Hannibal, la marche sur Rome, vu par 836.000 téléspectateurs (3,7 % de PDA).