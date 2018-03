Christine Angot: ONPC dément le «chantage au suicide» évoqué par Benjamin Castaldi dans TPMP

Laurent Ruquier, présentateur de l'émission «On n'est pas couché», où Christine Angot est chroniqueuse. — France 2

La guerre serait-elle déclarée entre deux émissions phares du PAF ?

Les déclarations de Benjamin Castaldi, chroniqueur dans Touche Pas à mon Poste, à propos de Christine Angot, qui intervient dans On n’est pas couché, font couler beaucoup d’encre depuis ce jeudi.

« Ils ne savent plus comment la gérer »

« Le cas Christine Angot est un vrai problème pour l’émission », a déclaré Benjamin Castaldi jeudi sur le plateau de l’émission de Cyril Hanouna. « Visiblement, ils ne savent plus comment la gérer et Laurent Ruquier est très embêté, à tel point qu’on a suggéré [à Christine Angot] de partir plus tôt ».

La chroniqueuse, toujours selon Castaldi, se serait livrée à un chantage au suicide en déclarant à ses employeurs : « Si vous me faites ça, vous verrez demain dans les journaux ».

« Mensonger, grotesque, diffamatoire… »

Ces déclarations ont fortement irrité Laurent Ruquier, qui les a qualifiées de « soi-disant informations inventées de toutes pièces ». Le lendemain de la diffusion de la séquence, la production d’On n’est pas couché a réagi avec virulence en qualifiant ces « révélations » de « diffamatoires ». Le présentateur et Catherine Barma ont assuré que personne n’est « embarrassé par la présence de Christine Angot ».

Ruquier dément formellement le "chantage au suicide" de Christine Angot évoqué par Castaldi dans TPMP - https://t.co/xWHUBCqoVa pic.twitter.com/jV6lsowZvD — Annonces gratuites (@eannonce) March 16, 2018

Dans un tweet outré, Laurent Ruquier a tenu à mettre un point final à la polémique en précisant : « C’est mensonger, grotesque… Je suis bien chanceux d’avoir Christine Angot comme partenaire plutôt que Benjamin Castaldi ».