Reese Witherspoon et Kerry Washington se retrouvent dans une série

Reese Witherspoon — WENN

Les actrices Reese Witherspoon et Kerry Washington vont s’occuper d’une nouvelle série pour Hulu. Leurs sociétés respectives, Hello Sunshine pour la première et Simpson Street pour la seconde, collaboreront dans le cadre de la production.

Ce programme sera adapté du roman Little Fires Everywhere de Céleste Ng et les deux actrices se partageront l’affiche. L’histoire suit une famille a priori parfaite dont le destin est chamboulé par l’arrivée dans leur vie d’une femme énigmatique et de sa fille.

Le poids des secrets

« L’histoire explore le poids des secrets, la nature de l’art et de l’identité, la pression féroce de la maternité – et le danger de croire que suivre les règles suffit à éviter le désastre, » peut-on lire dans un communiqué de Hulu relayé par CNN.

We are excited to partner with @RWitherspoon and @kerrywashington to bring Little Fires Everywhere to life. https://t.co/ReyxnbwbZb — hulu (@hulu) March 13, 2018

Little Fires Everywhere est une commande expresse de Hulu pour laquelle Reese Witherspoon et Kerry Washington se sont battues avant de trouver un terrain d’entente. Ce qui signifie que la série n’aura pas à passer par la case pilote et devrait donc être tournée dans peu de temps.