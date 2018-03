«Maître Gims à cœur ouvert» sur W9: «Les gens ont besoin que je montre qui je suis, et moi aussi»

Maître Gims et sa mère, dans «Maître Gims à cœur ouvert», diffusé sur W9. — Capture d'écran / W9

La discrétion, c’est fini. Il s’est fait rare, on en a longtemps su très peu sur lui, mais Maître Gims a décidé de changer de tactique de communication, pour le plus grand plaisir de ses fans. Après L'aventure Robinson, où il s’essayait à la survie, sur TF1, le voici sur W9, ce jeudi, à 22h45, dans Maître Gims à cœur ouvert. Dans ce documentaire sur sa vie, qui fait parler, entre autres, la mère et la femme du chanteur, on découvre qui est Maître Gims « derrière les lunettes », comme il le dit lui-même.

« J’ai envie de me montrer, explique le chanteur. Mettre un peu d’humanité, c’est toujours bien. Les gens en ont besoin, et moi aussi. » Mais ne vous attendez pas à découvrir les yeux de l’interprète de Sapé comme jamais sans son accessoire fétiche. « Les lunettes sont une sorte de barrière. Si je les enlevais, je perdrais beaucoup, assure-t-il. Je pense que ça casserait quelque chose avec mon public, que les gens y sont habitués et ne veulent pas me voir sans. Pour que je le fasse, il faudrait qu’on me propose de jouer dans un super film avec un grand rôle. »

« Les gens savent tout de moi »

Enfance, famille, succès, polémique sur l’homophobie, engagements… Le documentaire passe en revue tous les aspects de la vie de Maître Gims (et celle de son double au civil, Gandhi Djuna). Mais on se dit que le chanteur a dû se garder un petit jardin secret. Il prétend que non : « Les gens savent tout de moi. On voit ma mère, ma femme, mes enfants… Je n’ai rien de plus à cacher. Les gens croient toujours que j’ai une vie privée incroyable, mais non. Il ne se passe rien de spécial à la maison, je suis comme tout le monde. » Une vie privée pas toujours facile à préserver.

« Ça n’est pas évident de trouver un équilibre entre ma famille et ma vie professionnelle, regrette Maître Gims. Je ne sais pas si j’ai déjà passé trente jours d’affilée à la maison. Du coup je bloque du temps avec mes enfants. Cette année, j’ai déjà calé des vacances en mai et en août. » Pourrait-il emmener ses enfants aux concerts pour compenser ? Impensable pour le moment. « Ils sont encore trop petits, et aux concerts il y a du monde, du bruit, ça peut leur faire peur. Et puis leur père, c’est pas Maître Gims. » Les choses sont claires.