VIDEO. La réponse cinglante d'Ardisson à Guillon: «Il ne te reste que l'invention de fake news pour exister»

Stéphane Guillon et Thierry Ardisson sur le plateau de «Salut les Terriens!» en 2010. — THOMAS SAMSON / AFP

Mardi, dans C à vous sur France 5, Stéphane Guillon assurait la promotion de son Journal d’un infréquentable, paru chez Grasset et dans lequel il ne ménage pas son ex-employeur qu’il ne nomme jamais et surnomme « le patron ». Que certains y reconnaissent Thierry Ardisson serait, selon l’humoriste, la preuve qu’il a « mis dans le mille » en esquissant un portrait fidèle de l’animateur.

Le présentateur de Salut les terriens ! est ainsi qualifié de « ringard » (parce qu’il dit « ça roule ma poule ») qui sert des « pleurs sur commande ». « Parfois il ne pleure pas au bon moment… On coupe et on refait la séquence pour qu’il pleure exactement là où il a décidé de pleurer puisqu’en conférence de rédac' on décide que Thierry pleure à tel moment », a balancé Stéphane Guillon qui a quitté l’émission de C8 en juin, mais estime cependant que Ardisson est « un professionnel des médias ».

« Tu gagnais 10.000 euros par semaine et je comprends que cela te manque »

Ce mercredi, Thierry Ardisson réagit à ces propos dans un communiqué cinglant. « Après ton échec au cinéma, puis ton échec au théâtre, il ne te reste plus que l’invention de fake news pour exister médiatiquement. En dix ans, tu n’as jamais participé à aucune conférence de Salut les terriens ! et tu n’as pas davantage été présent lors des tournages des témoignages », écrit l’animateur. Il poursuit : « Tu gagnais 10.000 euros par semaine et je comprends qu’aujourd’hui cela te manque cruellement. Mais de là à mentir et à me dénigrer sans raison et sans preuve, il y a une limite que tu franchis dans la honte. » Fini de rire.