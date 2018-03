VIDEO. Mennel «effacée» de «The Voice»: l’émission doit-elle changer ses règles?

Des propos de Mennel Ibtissem, candidate de «The Voice», font polémique — Franck Castel/TV/ Bureau233

L’affaire Mennel est désormais close. La production, la chaîne TF1 et l’ex-candidate semblent être tombées d’accord, même si les termes du contrat n’ont pas été communiqués. Après avoir accepté de renoncer à sa participation aux émissions en direct de The Voice, suite à la polémique pour d’anciens tweets à connotation complotiste, Mennel a aussi renoncé à voir diffuser son deuxième passage, en trio, dont elle était sortie gagnante.

La production de The Voice a expliqué que la jeune chanteuse n’apparaîtrait plus dans le programme et que Nikos Aliagas expliquerait, en voix off, les raisons de cette non-diffusion. Le candidat battu en duel par Mennel sera repêché pour les prime en direct.

Le risque du direct

Ce tour de passe-passe rappelle le cas Gilbert Rozon. Le producteur, accusé d'aggressions sexuelles quelques jours avant la diffusion de l’émission La France a un incroyable talent, avait été effacé par M6, qui avait dû procéder à un nouveau montage, créant une certaine frustration parmi des candidats coupés en même temps que Gilbert Rozon.

Ces émissions doivent-elles adapter leurs règles à la nouvelle donne des polémiques qui, à tort ou à raison, frappent de façon de plus en plus violente certains candidats ? Un ancien « casteur » de télécrochet, devenu agent depuis un an, estime que les émissions en direct sont les plus « en danger » : « The Voice a cet inconvénient de voir les live arriver assez vite. Nouvelle Star n’a gardé que la finale en direct et a ainsi pu maîtriser son montage jusqu’au bout. Si l’affaire Mennel avait éclaté après son deuxième passage à l’antenne, ça aurait été très problématique pour la chaîne… » Ainsi, si les polémiques autour de candidats venaient à se multiplier, The Voice et consorts pourraient être de moins en moins diffusés en direct.

Des candidats coupés, voire découpés, au montage

Karen, candidate malheureuse à The Voice, a fait l’amère expérience d’un montage drastique : « Je pensais vraiment que ma prestation serait diffusée parce que le courant était bien passé avec le jury, même si aucun ne s’était retourné. On avait parlé de nos expériences de casting, de la particularité de juger une voix soul… C’était intéressant. J’ai su ensuite qu’il y avait trop de candidates de mon genre et que j’en avais fait les frais. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire mais c’est comme ça, c’est la vie. »

Avant la diffusion de la dernière saison de Nouvelle Star, Renaud Le Van Kim avait expliqué à 20 Minutes que le montage est un élément essentiel de la mécanique de ces émissions : « Le casting c’est une chose, mais les candidats se révèlent vraiment au fur et à mesure. Il y a des candidats qui se dévoilent au théâtre, d’autres encore plus tard. Avant cela, on les remarque à peine. Mais quand on sait qu’ils vont devenir des figures du programme, on essaye de retrouver des rush où ils apparaissent. » Inversement un candidat qui crevait l’écran puis déçoit (ou subi une forte polémique…) doit pouvoir être coupé au montage.

Contrairement à certaines émissions de téléréalité où les polémiques autour de participants sulfureux sont un élément constitutif du succès, The Voice ou Nouvelle Star, si elle revient, ont mis en place des outils de contrôle des réseaux sociaux des candidats. Ainsi, ils sont de plus en plus nombreux à débarquer sur des émissions avec des pages Instagram flambant neuves. Parce que le montage ne peut pas tout.