«Mariés au premier regard»: L'émission est-elle devenue l'antichambre de la téléréalité?

Après quelques jours d’absence, il est grand temps pour nous de vous en expliquer la raison. Nous avons vécu une expérience complètement folle, un mariage magnifique et un retour à la réalité pas tous les jours évident avec des hauts et des bas. Bien-sûr, comme tous les couples. Nous y avons cru, nous avons essayé et surtout jusqu’au bout... Flo et moi prenons désormais des chemins différents mais nous restons malgré tout, proches et plus soudés que jamais. Il a toujours eu une place particulière dans ma vie et quelle fierté d’avoir partagé toute cette folle aventure avec lui ... Mais surtout, quelle fierté pour moi d’avoir été un jour sa femme. @floriangr_ Bien-sûr même si le mot « ex mari » reste encore difficile à prononcer, ta place est bien ancrée dans ma vie et tu restes évidement dans mon coeur pour toujours et à jamais. Pour le reste, je ne m’étalerais pas plus, tu sais déjà tout.🤫😘 Et puis à vous : tout ceux qui nous ont suivis, qui ont cru en nous et en notre histoire incroyable, juste un énorme MERCI ! Recevoir autant de bienveillance et de messages aussi beaux que positifs ça nous a tellement réchauffé le coeur. Si je peux me permettre de vous donner un petit conseil ... Alors oui la vie n’est pas toujours facile, ni toujours belle. Mais la vie est courte, beaucoup trop courte et nous en prenons réellement conscience lorsque nous commençons à perdre des êtres importants et si chers à nos yeux ... Il est grand temps de devenir acteur de sa propre vie et par dessus tout, OSER vivre, OSER aimer, OSER simplement s’écouter et écouter ce que nous suggère notre coeur ... Finalement c’est peut être seulement ça, la recette du bonheur ... #&tobecontinued ✨

A post shared by Emma_MAPR2 (@emma_mapr2) on Mar 11, 2018 at 1:38pm PDT