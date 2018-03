Cannes: Pour sa première édition, le festival Canneseries met en compétition 10 séries internationales

Le comédien et réalisateur Gael García Bernal viendra défendre sa série Aqui en la tierra — FREDERIC J BROWN AFP

Comme des films... Elles seront en compétition sur la Croisette. Dix séries internationales ont été choisies pour intégrer la sélection officielle du festival Canneseries, dont la première édition est programmée à Cannes du 4 au 11 avril, à cheval sur le MipTV, un marché internationnal des contenus audiovisuels.

Le jury présidé par l'Américain Harlan Coben, auteur de best-sellers policiers et de séries décernera les prix de la musique, du scénario, d'interprétation, le prix spécial d'interprétation, et enfin celui de la meilleure série, le 11 avril lors d'une cérémonie de clôture retransmise en clair et en direct sur Canal+, après une montée des marches... roses pour l'occasion.

Une série de Gael García Bernal et une autre sur la mafia

Parmi les séries en lice, le thriller mexicain Aqui en la tierra, en huit épisodes (Fox), a été créé par le comédien et réalisateur Gael García Bernal.

La série italienne Il Cacciatore (Rai 2), librement adaptée du livre du magistrat Alfonso Sabella Cacciatore di mafiosi(«chasseur de mafieux»), raconte la traque d'un parrain de la mafia par le magistrat Saverio Barone, du pôle antimafia de Palerme, dans les années 1990. La première diffusion de la série débute mercredi en Italie.

Des produtcions des quatres coins du monde

Félix, un thriller romantique espagnol en huit épisodes (Moviestar) créé par le réalisateur catalan Cesc Gay, et dont l'intrigue se déroule en Andorre mais aussi dans le sud de la France, sera également en compétition.

Killing Eve, série d'espionnage en huit épisodes (BBC America) créée par Phoebe Waller-Bridge fait la part belle aux héroïnes féminines avec, dans les rôles principaux, Sandra Oh (Grey's anatomy) et Jodie Comer (Doctor Foster).

La sélection compte aussi les israéliennes Miguel (Hot) et When Heroes fly (Keshet Broadcasting), la norvégienne State of Happiness (NRK1), l'allemande The Typist (ZDF), la sud-coréenne Mother (TvN) et la belge Undercover (Eén).

Versailles 3 et Jean-Jacques Annaud pour ouvrir le festival

Un autre jury récompensera dix séries de formats courts (Canada, Etats-Unis, Cuba, Colombie, Corée du Sud, Inde) avec le prix de la meilleure série numérique dans le cadre de «Canneseries digital».

Hors compétition, la série policière Safe de Harlan Coben sera projetée en avant-première mondiale lors de la clôture, tandis que la saison 3 de Versailles ouvrira le festival, le 4 avril.

La vérité sur l'affaire Harry Québert, adaptation du best-seller de Joël Dicker, réalisée par Jean-Jacques Annaud lancera la compétition officielle le 7 avril.

Canneseries est en concurrence avec le festival Series Mania Lille-Hauts-de-France qui se déroulera pour la première fois à Lille, du 27 avril au 5 mai.