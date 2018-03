VIDEO. Drogue: Découvrez en exclusivité les 20 premières minutes du téléfilm «Prêtes à tout»

Alika Del Sol et Samir Daoudi dans le téléfilm Prêtes à tout, sur France 2 — P.LEROUX / FTV

Après l’homophobie, l'alcoolisme ou la transidentité, France 2 consacre sa Soirée continue à la drogue, mercredi 14 mars, en partenariat avec 20 Minutes. Cette soirée spéciale intitulée La Drogue un échec Français proposera le téléfilm Prêtes à tout, avec Anne Charrier et Alika Del Sol, puis un débat animé par Julian Bugler.

20 Minutes vous propose de découvrir en exclusivité les 20 premières minutes du téléfilm dans lequel Anne Charrier et Alika Del Sol interprètent des mères dont les enfants sont en prison à cause de la drogue.

Un scénario implacable

Comme d’habitude, le téléfilm ouvrira la soirée et permettra aux invités du débat de rebondir sur les problématiques qui y sont abordées. Prêtes à tout confronte deux mères dont l’enfant est en prison à cause de trafic de drogue, et montre donc deux femmes à l’origine sociale et au parcours très différents mais que le fléau de la drogue rapproche. Le duo va se rapprocher pour tenter de sauver leurs enfants de la prison, et de la mort. Anne Charrier et Alika Del Sol montrent beaucoup de finesse de jeu au milieu d’un scénario plutôt didactique mais prenant.

Primé lors du dernier Festival de la Fiction TV de La Rochelle par les lecteurs de Sud Ouest, Prêtes à tout a été écrit par Lorène Delannoy. L’auteure explique : « Ce scénario est inspiré d’histoires vraies, qui ont fini, dans la fiction, par se croiser. Romain et Samir sont des ados comme les autres, aussi naïfs que rêveurs, autant victimes que coupables, à l’âge où on se rêve héroïque. Comme Aline et Nadia sont des mères comme les autres : déconnectées de la réalité que vivent leurs ados, impuissantes devant l’avenir qui les attend, et profondément seules quand leur monde s’écroule brusquement. »