VIDEO. «Joséphine, ange gardien»: On a vu l’épisode crossover avec «Camping Paradis» et on vous spoile TOUT

Laurent Ournac et Mimie Mathy dans le cross over entre leurs séries respectives, Joséphine ange gardien et Camping Paradis — Manuelle Toussaint / TF1

Il est arrivé le grand soir. Depuis des semaines que l’on ne parle que de ça, le contenu du fameux crossover entre Joséphine ange gardien et Camping Paradis alimente tous les fantasmes. Lundi soir, TF1 diffuse le premier volet de cette rencontre au sommet. Dans cet épisode, c’est Laurent Ournac et sa team qui « visite » l’univers de Mimie Mathy. Prochainement, l’ange gardien fera le voyage inverse et se rendra au Camping Paradis pour endosser la fameuse chemisette turquoise.

Si on sait, depuis longtemps, que cet épisode exceptionnel va casser Médiamétrie et battre les records d’audiences des deux sagas respectives, on en a appris un peu plus sur le scénario. Tom Delormes est invité au mariage de son ex, Ariane, ainsi que la fine équipe du camping. En découvrant le futur marié, qui lui ressemble beaucoup, Tom va être pris d’un doute : et s’il était encore amoureux d’Ariane. Heureusement, Joséphine sera là pour éviter le drame…

Vous êtes d’autant plus impatients d’en savoir plus que Mimie Mathy a promis un « épisode à la Very Bad Trip » ? Ça tombe bien : 20 Minutes a vu l’épisode et on va tout vous raconter.

ATTENTION, si vous lisez la suite de cet article vous vous exposez à découvrir une parodie de résumé complètement absurde garanti sans réel spoiler, à moins d’un très improbable coup de bol.

L’épisode débute avec Tom et la bande du camping qui font les magasins. Ils n’ont pas prévu les températures polaires de la région parisienne et ne sont venus qu’avec des manches courtes. Pendant qu’ils achètent doudounes et bonnets pour affronter les 12 degrés, les sudistes devisent sur leur souvenir d’Ariane. Tom est ravi de la revoir, André et Xavier ont préparé un diaporama avec plein de photos honteuses de leur ex-collègue. Arrivés à la noce, ils rencontrent les amis d’Ariane ainsi que le futur marié, sosie de Tom. C’est là que naît le trouble.

Au moment des retrouvailles, Ariane multiplie les lapsus entre Tom et son fiancé. Un ressort comique absolument novateur. Tom de son côté s’agace en découvrant le diaporama des deux petits rigolos : il apparaît sur la plupart des photos. Tout cela fait ressortir de vieux souvenirs… heureux. On enchaîne avec une scène où Laurent Ournac fait montre du talent pour les sentiments complexes et le jeu de faux-semblants qui faisait tout le sel de Mon incroyable fiancé… Joséphine débarque sur ces entre-faits.

Joséphine est invitée au mariage par un mystérieux postier millionnaire, clin d’œil astucieux à la première apparition de Laurent Ournac dans la série, héros de l’épisode 38, où un postier gagnait une fortune au Loto et devait faire le tri parmi ses amis. Après la mairie, la noce débute. Tom et Joséphine s’entendent comme larrons en foire et s’amusent à faire des reprises de chansons « un peu comme les Enfoirés ». L’angoisse. Dans un coin sombre, le mystérieux organisateur du mariage semble tirer les ficelles et change le plan de table pour que Joséphine puisse se retrouver entre Ariane et Tom.

Alors que la fête bat son plein, le barman, un certain Isaac Washington, recueille les confidences d’une Ariane éméchée, qui ne s’est jamais vraiment remise de sa séparation avec Tom et confesse avoir cherché son alter-ego pendant des mois. Quelque temps plus tard, c’est au tour de Tom de venir s’épancher sur l’épaule d’Isaac. Joséphine débriefe tout ça avec le barman. Elle décide de prendre Tom entre quatre yeux pour lui expliquer que ruiner un mariage, c’est mal.

Parce qu’un épisode de Joséphine ange gardien sans voyage dans le temps n’est pas un bon épisode, le feu d’artifice du mariage, qui a lieu en même temps qu’un orage, provoque une rupture du continuum espace-temps et envoie la noce à l’époque de la Révolution. Joséphine se retrouve en Marie-Antoinette ( le costume préféré de Mimie Mathy depuis les débuts de la série) prise en chasse par les invités sans-culotte. Tom, qui incarne une sorte de Napoléon débonnaire, parvient à calmer la vindicte populaire.

Il aperçoit la belle Ariane grimée en révolutionnaire guidant le peuple et choisi de se détourner définitivement de cet amour sans lendemain pour embrasser son destin de despote de camping. Joséphine-Antoinette claque des doigts et badaboum tout ce petit monde se retrouve à nouveau de nos jours. Ce voyage dans le temps a fait réaliser à Tom qu’Ariane n’était pas pour lui, et que Xavier et André sont jaloux de son pouvoir au camping. Il décide de changer de métier, encouragé par Samuel Beckett, le mystérieux organisateur du mariage.

Et là, énorme twist !!! Tom devient Joséphine. Il sera désormais le nouvel ange gardien ! Joséphine de son côté prend la direction du camping Paradis, que Tom lui a vendu. l’épisode se termine avec Tom qui disparaît en claquant des doigts, puis Joséphine qui se fait offrir une chemisette turquoise et monte dans une voiturette, direction le Sud, dans le soleil couchant.

Vivement la suite…