VIDEO. Comment l'Hérault est devenu le nouvel eldorado des séries télé

Ces dernières années, les séries sont nombreuses à s’installer dans l’Hérault.

Dernière en date, la série quotidienne de France, tournée à Vendargues.

C’est le soutien financier des collectivités qui est notamment la clé.

Depuis quelques années, l'Hérault s'est imposé comme une véritable terre de séries : Demain nous appartient (TF1) et Candice Renoir (France 2) ont installé leurs caméras à Sète, Antigone 34, Crimes et botanique et Tandem (France 2) à Montpellier.

Et le 7 mars dernier, France Télévisions inaugurait ses nouveaux studios de Vendargues, véritable « petit Hollywood des séries », se félicitait Delphine Ernotte, la patronne du groupe audiovisuel public : au fin fond d'une zone industrielle bien plus habituée aux cimentiers qu'aux paillettes du petit écran, sera tourné le futur feuilleton quotidien de France 2, mais aussi d'autres productions télé qui restent encore top secrètes. Mais comment le département a-t-il pu devenir le nouvel eldorado de la fiction à la française ?

Une histoire de sous

Il y a sans doute eu un effet « boule de neige », une série en attirant une autre. Il y a aussi la splendeur des paysages du coin, la mer, la garrigue, très télégéniques, et qui n'ont pas encore été trop filmés. « Il y a une diversité de lieux très importante, en quarante minutes de route, on passe de la vallée de l'Hérault, à la mer, aux Cévennes », indique Marin Rosenstiehl, qui s'occupe de la commission des films à Languedoc-Roussillon Cinéma, qui accompagne les équipes de tournage dans leur projet.

Mais si les producteurs de séries télé choisissent aujourd'hui Sète, Montpellier, Vendargues ou encore la Grande-Motte, c'est aussi parce que les collectivités locales mettent le paquet pour les accueillir. En mettant la main à la poche, notamment...

En 2018, la région Occitanie a renforcé l'aide à la création audiovisuelle sur son territoire en y consacrant plus de 4 millions d'euros. Sous son aile, l'équipe de Languedoc-Roussillon Cinéma accueille les équipes de tournage, les chouchoute, les accompagne. « En 2017, nous avons constaté dans la région une hausse de 30 % des jours de tournage, soit plus de 1.000 jours, se félicite Carole Delga (PS), présidente de la région. Nous sommes désormais la troisième région dans ce domaine, en dehors de Paris. »

« Un vivier de talents »

Et à Montpellier, c'est le bureau des tournages qui s'active pour attirer et accueillir les caméras dans le coin. « Au delà de son soleil, ce territoire nous intéresse car il y est dynamique, et innovant, soulignait Delphine Ernotte, lors de l'inauguration des studios de Vendargues, le 7 mars dernier. Nous avons pu compter ici sur des élus volontaires et enthousiastes... » Comprenez, qui n'hésitent pas à sortir le porte-monnaie.

Enfin, il y a la main d’œuvre. Dans l'Hérault, dans le sillage du Cours Florent, qui a ouvert sa première antenne en dehors de Paris à Montpellier, les écoles de comédie sont nombreuses, et les formations techniques aussi. « Le bassin d'emplois, riche en techniciens et en comédiens, est une formidable ressource pour les équipes de production », reprend Marin Rosenstiehl. « Nous avons été agréablement surpris du vivier de talents qui existe dans la région », glisse Sophie Gigon, directrice de la fiction day-time à France 2, qui promet des rôles principaux du coin, dans sa future série.