«Pékin Express»: Le parcours de la nouvelle saison a été révélé

Stéphane Rotenberg, animateur de «Pékin Express». — Pascalito / M6

Beaucoup l’attendent avec impatience : Pékin Express reviendra prochainement sur M6 pour une onzième saison. Le site de RTL révèle ce dimanche le parcours envisagé. Les candidats partiront de l’île de Bornéo (Malaisie), enchaîneront avec les Philippines avant d’arriver au Japon. « On va vraiment voyager et être dépaysés », a déclaré Stéphane Rotenberg alors que le tournage a débuté fin février en Asie.

D’autres jeux d’aventure…

Aucune date de diffusion n’a pour le moment été annoncée. Mais d’ici là, l’animateur sera aux commandes de Wild, un tout nouveau jeu d’aventures dont le premier épisode sera diffusé le 26 mars à 21h. Quatorze candidats, répartis en binômes, devront survivre dans les environnements « hostiles » que sont la jungle, le désert, la savane et la montagne…

M6 devrait aussi livrer dans le courant de l’année, The Bridge qui impliquera une quinzaine de candidats qui devront construire un pont pour accéder à un trésor. A savoir, une grosse somme d’argent que le gagnant ou la gagnante aura la possibilité de partager ou non avec les autres participants et participantes.