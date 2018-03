«TPMP»: Amélie Neten a dévoilé son énorme salaire pour participer aux «Anges 10»

Cette nouvelle aventure dans Les Anges a été un véritable tournant pour moi ! En effet, je suis passé de candidate à membre de la production au cours de l'aventure. Je suis heureuse d'avoir appris autant de choses et je tiens à remercier la production qui m'a accueillie à bras ouverts : vous êtes une équipe en or ! J'ai adoré ce tournage et j'espère tous vous revoir bientot dans une nouvelle aventure... Je vous embrasse 💋 #lesanges10 @nrj12lachaine rdv le 12 mars pour le lancement des @anges_tv 😊

