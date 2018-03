VIDEO. TF1: Est-ce que dire du mal des «Enfoirés» fait de nous des mauvaises personnes?

Patrick Bruel et Michael Youn en coulisses du spectacle des Enfoirés 2018 — TF1

Ce vendredi soir, TF1 diffuse le nouveau spectacle des « Enfoirés ». Cette tradition, qui dure depuis plus de 30 ans (1986), est un carton d’audience assuré pour TF1. Et le disque qui a été tiré du spectacle, tout comme le DVD, se vend comme des petits pains.

Distribuer des petits pains (attention, métaphore), c’est d’ailleurs l’objet du gigantesque barnum qu’est devenu le spectacle des « Enfoirés » puisque les revenus sont intégralement reversés à l’association des Restos du Cœur.

>> A lire aussi : Nouvel hymne par Soprano, hommages à Johnny et France Gall... Les Enfoirés version 2018 se dévoilent

Mais vous savez tout cela. Comme vous savez que la qualité musicale des prestations est, disons, sujet à débat. On parle quand même de Jenifer, Mimie Mathy ou Patrick Fiori déguisés en clowns sur une reprise de Kendji Girac. Pour certains, cette dernière phrase donne une idée très précise de l’enfer.

Alors, dauber sur le spectacle des « Enfoirés » fait-il de nous de mauvaises personnes ?

Team Hater : Non, parce que franchement, là, y en a marre

Ras la visière ! Depuis deux ans, Jean-Jacques Goldman a quitté le navire. On aurait pu s’attendre à un renouvellement des artistes et du style de spectacle proposé. Or le soi-disant virage « plus intime » de ce nouveau spectacle laisse songeur. En réalité, avec son esthétique façon cirque à papa, les « Enfoirés » cru 2018 tombe, encore, dans l’outrance visuelle habituelle.

Team Enfoiré : Se moquer des « Enfoirés », c’est se moquer des Français (et des pauvres)

Faut-il vous rappeler que chaque année le spectacle attire plus de 12 millions de téléspectateurs ? Seuls les matchs de foot de l’équipe de France mobilisent autant de Français devant leur écran. La démocratie, la voix du peuple, ça vous dit quelque chose, monsieur le journaliste ?

Team Hater : Et alors ? N’est-on pas en droit d’exiger un spectacle populaire ET de qualité

Après tout, en cette année anniversaire de Mai 68, peut-être pourrions-nous remettre au goût du jour le concept de l’élitisme pour tous. Rêvons d’un concert des « Enfoirés » où il y en ait pour tous les goûts. Juliette Armanet, Fishbach ou Eddy de Pretto aussi savent faire de reprises. Et comme il n’y a pas que les bobos dans la vie, on pourrait aussi inviter des musiciens classiques, ou de jazz. Voire des jeunes artistes, parfois bénéficiaires des restos du cœur d’ailleurs…

Team Enfoiré : Si vous n’aimez pas ça, n’en dégoûtez pas les autres

Personne ne vous force à regarder. Quand Charlotte Gainsbourg et OrelSan ont gagné les Victoires de la Musique, on n’est pas venu couiner sur l’absence des artistes comme Renaud. Alors laissez-nous Garou et retournez à votre Camille-là.

Team Hater : Sans aller jusqu’à imaginer un concert de qualité, on peut peut-être arrêter avec les sketchs ridicules…

Quand Michael Youn fait de l’humour alors que c’est son métier, à la limite, pourquoi pas, mais les vannes de Patrick Fiori ou le jeu d’actrice de Zaz, on doit pouvoir s’en passer.

Team Enfoiré : Oui, mais eux, au moins, ils se bougent pour la bonne cause

Même si des fois c’est raté ou pas drôle, les artistes font ça gratuitement, et c’est drôlement sympa.

Team Hater : Le terme de « troupe » est une insulte à toutes les troupes de France

On veut bien croire qu’il y a un esprit de corps parmi les artistes qui, peut-être, ne pensent pas du tout aux retombées médiatiques et économiques faramineuses de leur participation au spectacle le plus vu de France. Néanmoins, se faire appeler « troupe » révèle une méconnaissance totale de la réalité de la vie des troupes de théâtre. C’est Molière qu’on assassine.

Team Enfoiré : Oh ça va on ne peut plus rien dire

On regarde notre spectacle on paye nos impôts j’vous f’rais dire. Entre ça et le prix des clopes et du diesel, ça va bien maintenant. Laissez-nous tranquille. Et on vous a dit que c’était pour une bonne cause ?

Team Hater : Il y a plein d’associations qui récoltent de l’argent sans squatter la télé un vendredi soir

Bon, là ça va que Koh Lanta n’a pas encore commencé mais si on donne un prime time du vendredi soir à toutes les associations de bienfaisance, on ne va pas s’en sortir. Et quoi après, on déprogramme le retour de Clem pour aider le Samu social ? On annule The Voice pour faire rentrer des fonds en faveur de Solidarité Sida ?

Team Enfoiré :…

OK, un point pour vous. Disons que vous nous laissez les « Enfoirés » et on jure de ne pas recommencer avec « Génération Enfoirés », la déclinaison de l’émission avec des enfants chanteurs, genre Kids United. Deal ?