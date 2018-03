Six mois et puis s'en va! Thomas Thouroude viré de France 3 après ses critiques dans la presse

Le journaliste Thomas Thouroude a notamment présenté L'équipe du dimanche sur Canal+ et Actuality sur France 2. — SIPA

Thomas Thouroude et France 3, c’est déjà fini. L’animateur était aux commandes de Tout le sport depuis septembre dernier et jusqu’à son interview dans L’Equipe le week-end dernier. Il y critiquait la direction de la chaîne pour son manque de considération. Ni une, ni deux, Thomas Thouroude était écarté de la présentation de l’émission dès lundi, au profit de Céline Géraud.

Le Parisien révèle vendredi que l’animateur a été reçu cette semaine par sa hiérarchie, et qu’aucun compromis n’a pu être trouvé. La chaîne a jugé qu’il avait fait preuve d’ingratitude, et qu’il n’avait pas en faire étalage dans la presse.

Dans son entretien à l’Equipe, Thomas Thouroude faisait déjà un appel du pied à son ancienne maison, Canal + : « La saison dernière, on a effectivement discuté d’un retour aux sports, mais ce n’était pas le bon moment. Cela reste une chaîne de qualité. Si je peux intéresser Canal, je serai heureux d’y retourner ». On parle déjà d’un nouvel access prime time, et d’une co-présentation avec Yves Calvi.