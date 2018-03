Les Enfoirés pourraient-ils quitter TF1 en 2019?

Les Enfoirés sur scène pour leur spectacle «Musique!» diffusé le 8 mars 2018 sur TF1 — CHRISTOPHE CHEVALIN-TF1

Si le signal est revenu chez la plupart des clients Canal +, le conflit engagé entre TF1 et les opérateurs n’est pas encore réglé, et Orange et Free ont déjà annoncé être à prêt à couper la diffusion. Les conséquences seraient catastrophiques sur les audiences de la première chaîne, surtout à l’approche d’événements comme le retour de Koh-Lanta et surtout le concert des Enfoirés, toujours le programme le plus regardé de la télé hors sport.

Diffusé vendredi soir, le nouveau spectacle, Musique !, pourrait donc accuser une baisse d’audiences significative, encore une, Mission Enfoirés en 2017 ayant déjà perdu plus d’un million de téléspectateurs par rapport à 2016, pour un total de 10 millions. « Tous les ans, il y a une érosion des audiences, commente Sophie Bazou, responsable bénévole du service « Enfoirés » aux Restos du Cœur dans TV Mag. Malgré tout, l’album reste le plus vendu de l’année, loin devant le deuxième du classement. La vente de ces produits ne dépend pas de l’audience. » Elle souhaiterait presque que moins de gens le voient à la télé, et plus l’achètent en DVD.

« Les Restos du Cœur ne sont mariés avec personne »

La responsable rappelle également que TF1 n’a pas l’exclusivité des Enfoirés : « Chaque année, plusieurs chaînes, radios et maisons de disques nous font des propositions. Et chaque année, nous évaluons chacune d’entre elles avec la plus grande attention. Les Restos du Cœur ne sont mariés avec personne. On verra dans un an, il est trop tôt pour tirer des conclusions ». Attendons les audiences de vendredi soir.