«TPMP»: Christine Kelly, ex-membre du CSA, rejoint l'émission de Cyril Hanouna

Après Rachid Arhab, un autre ex-membre du CSA rejoint la table des chroniqueurs de Touche pas à mon poste. « J’ai envie de vous dire que Christine Kelly va nous rejoindre dans TPMP, a annoncé Cyril Hanouna dans l’émission de mardi. Dès jeudi, elle sera avec nous. Elle fera sa première avec la secrétaire d’Etat [ Marlène Shiappa]. Car on avait vraiment besoin de Christine. »

Difficile de savoir si elle est là pour pallier l’absence de Rachid Arahb, qui n’est pas venu en plateau depuis novembre dernier, mais son animateur est plus qu’enthousiaste : « On est très heureux. Christine, tu es quelqu’un qu’on aime et qui a des infos formidables. Tu es une journaliste exceptionnelle. Tu vas encore hausser le niveau de l’émission. »

9 ans après LCI, 1er contrat signé avec une chaîne de télévision aujourd’hui. Une chaîne de coeur. ✍🏽... — Christine KELLY (@christine_kelly) February 13, 2018

Après son passage au CSA, Christine Kelly avait brigué la présidence de LCP fin janvier, en vain. Quinze jours plus tard, elle tweetait : «Neuf ans après LCI, 1er contrat signé avec une chaîne de télévision aujourd’hui. Une chaîne de cœur. »