«The Voice»: Sous la pression, une candidate fond en larmes et émeut le jury du télécrochet

Face au jury de «The Voice», Chloé n'a pas pu retenir ses larmes. — Capture d'écran tf1.fr

Dans la vie, il y a ceux qui supportent la pression, et il y a les autres. Chloé, candidate de The Voice, fait partie de ceux-là. Samedi soir sur le plateau du télécrochet sur TF1, la candidate de 19 ans n’a pas pu retenir ses larmes, submergée par les émotions. Un torrent de pleurs qui a ému une partie du jury, en particulier Zazie, qui elle aussi a eu la larme à l’œil.

FRISSONS - Chloé bouleverse la scène de #TheVoice sur “Caravane” de Raphaël ! https://t.co/nXJcIRRw7u pic.twitter.com/601srOxrYL — The Voice Officiel (@TheVoice_TF1) March 3, 2018

>> A lire aussi: Privée de «The Voice», Mennel prépare son premier album

« Une catastrophe musicale »

Pour tenter sa chance à The Voice, Chloé avait choisi de reprendre Caravane, du chanteur Raphael. Mais dès les premières notes, la candidate se voit submerger par le trac, et s’effondre en pleurs à la fin de la chanson, lorsque les membres du jury buzzent et se retournent pour la découvrir. Touchée par ce trop-plein d’émotion, Zazie essuie elle aussi une petite larme et félicite la jeune femme pour son courage. « Il va falloir gérer ça mais ce n’est rien quand on a l’essentiel, c’est-à-dire, la sensibilité et le cœur de dire les choses », estime la chanteuse. De son côté, Pascal Obispo n’a pas été sensible à la prestation, expliquant s’être retourné uniquement pour voir qui « était cette catastrophe musicale ». Sans grande surprise, la candidate a choisi d’intégrer l’équipe de Zazie.

Du côté des audiences, avec plus de 5 millions de téléspectateurs (26 % de part d’audience), The Voice s’est une fois de plus classé leader de la soirée devant Peur sur la base sur France 3 et Le plus grand cabaret du monde sur France 2. Toutefois, le site Puremédias note une audience nettement en baisse, puisqu’en une semaine, le télécrochet a perdu près de 934.000 fidèles.