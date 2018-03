Le papa de Nikola des «Marseillais»: «Il a exploité son image à la perfection, il est fort pour ça»

Nikola Lozina est un candidat emblématique de W9. — Fanch DROUGARD/W9

« 20 Minutes » a décidé de donner la parole aux parents de candidats de téléréalité.

Nikola a débuté la téléréalité en 2015, dans Les Princes de l’amour 3, où les téléspectateurs ont suivi ses hésitations entre sa prétendante Milla, et d’autres filles.

On l’a ensuite vu exploser à l’écran dans Les Marseillais vs le reste du monde, où il s’est mis en couple avec Jessica Thivenin, la star du programme.

Son papa, Ivan, estime que son fils maîtrise son parcours à la perfection.

« Je n’aimerais pas être sa mère… » Qui ne s’est jamais dit cette phrase devant un programme de téléréalité ? Pour arrêter de fantasmer sur ce que pensent les parents de candidats de ce qu’ils font dans ces émissions, 20 Minutes est allé le leur demander. Ivan, le père de Nikola, le Belge découvert dans Les Princes de l’amour tellement proche des Marseillais qu’il rejoint l’émission ce vendredi, nous a parlé de son fils.

Comment votre fils est-il venu à la téléréalité ?

A 19 ans, les gens trouvaient qu’il avait une belle gueule et il aimait bien jouer la comédie. Je l’ai inscrit à Top Model Belgium, dont il a remporté la deuxième saison. Après, il a alimenté Facebook et les réseaux sociaux, ce qui lui a permis de se faire repérer par un casteur, qui était vraiment tenace. Il m’a demandé ce que j’en pensais. A l’époque, je ne savais même pas ce qu’était la téléréalité, je n’en étais pas féru. Il travaillait avec moi dans ma boîte de courtage en crédit dont il m’a demandé mon avis sur la question. Je lui ai dit : « Si c’est vraiment ce que tu veux, fais-le. » Tout est parti de là.

Qu’est-ce que ça vous a fait quand il vous a annoncé qu’il allait faire de la téléréalité ?

Je ne savais pas à quoi m’attendre, je ne savais pas que ça allait prendre des proportions pareilles. Mais en même temps, il était fait pour ça. Je vais vous raconter une anecdote : Quand il avait 7-8 ans, il avait déjà des dons de comédien. Nous étions en vacances en Croatie, il y avait une estrade avec des gens qui dansaient. Quand ils sont sortis de scène, ils ont diffusé du Michael Jackson, et je ne voyais plus Nikola. Il était monté sur l’estrade et puis plus rien. Je ne le trouve plus, il est monté sur scène. Un copain avec qui on était m’a dit : « Tu verras qu’un jour il fera du cinéma ou de la télé. » On voit aujourd’hui qu’il avait raison.

Quelle a été votre réaction quand vous l’avez découvert dans Les Princes ?

J’ai regardé parce que Nikola y était. Dans les téléréalités il joue un rôle, celui du beau gosse tombeur. C’était Niko parce que c’est un charmeur, mais dans la vraie vie c’est quelqu’un de très simple qui ne se prend pas la tête. Il est très à l’écoute de tout le monde, il aime bien faire plaisir, il est très famille. Il me téléphone avant chaque grande décision qu’il prend. De temps en temps il faut le recadrer. Le rôle d’un père c’est de conseiller, de guider, je pense.

Est-il ressorti de l’émission comme il y était entré ?

Il n’a pas pris la grosse tête. Même après les Anges et les autres émissions sur W9, il est resté le même alors que chez vous, en France, il est vraiment connu !

On l’a vu un peu jouer avec les filles dans les émissions, des rumeurs sur lui ont entraîné sa rupture avec Jessica… Est-ce que cette image de lui vous dérange ?

Concernant les rumeurs, beaucoup de mensonges ont été racontés sur Niko. Mais son comportement avec les filles dans les émissions, ça me fait rire parce qu’il est jeune. A son âge, j’étais aussi beau que lui et je faisais pareil. Quand je le vois dans les émissions, je me vois. Je lui ai donné son charisme, je suis content.

Star Wars 🌚🙅🏻‍♂️ A post shared by Nikola Lozina (@nikolalozina) on Feb 10, 2018 at 9:51am PST

Lisez-vous ce qu’on écrit sur lui sur les réseaux sociaux ?

Je lis ce qu’on dit de lui, mais, heureusement, il y a beaucoup plus de gens qui l’aiment. Et puis, comme je dis souvent, on ne peut pas plaire à toutes les filles.

Que lui a apporté la téléréalité ?

Il a exploité son image à la perfection. Il est vraiment très fort pour ça. Il est très à l’aise devant les caméras. Ça lui a aussi apporté une certaine reconnaissance. C’est un hobby qui lui permet de gagner sa vie.

Quel avenir voyez-vous pour lui dans ou en dehors de la téléréalité ?

C’est un des plus jeunes candidats actuellement, il a 24 ans. Les autres, comme Julien des Marseillais, qui va avoir 30 ans, font de la téléréalité depuis sept ou dix ans. S’il fait comme eux, ça lui permet de voir un petit peu venir. Et après la téléréalité, je pense qu’il serait vraiment bon dans une émission de télévision. Ce sera à lui de décider.