Pourquoi on aime toujours Loana, dix-sept ans après sa sortie du «Loft»

Loana, de retour en 2018, 17 ans après sa sortie du «Loft». — Brice Hardelin / Plon

Pour Loana, c’est une renaissance. Dix-sept ans après sa sortie du Loft, la nouvelle quadragénaire sort un nouveau livre, intitulé Si dure est la nuit, si tendre est la vie (Ed. Plon), dans lequel elle retrace son parcours depuis qu’elle a été révélée au public.

Sitôt célèbre, sitôt adulée, mais jamais oubliée, Loana continue d’attiser la curiosité de nombreuses personnes. Nathalie Nadaud-Albertini, sociologue des médias rattachée au CREM de l’université de Lorraine, nous explique les étapes de la construction du « mythe » qu’elle incarne toujours.

L’épisode de la piscine, des images qui font sortir Loana du lot des lofteurs

« En avril 2001, Loft Story, qui fait un scandale monumental, est lancé. L’émission provoque une crainte de perte de valeur, de décadence, de perte de culture… Loana est un infime élément de ce phénomène. Elle fait partie du groupe des lofteurs, mais n’est pas identifiée. Peu à peu, elle s’individualise et prend de l’importance grâce à un premier microscandale, l’épisode de la piscine, puis à un deuxième microscandale : on révèle qu’elle a une petite fille placée en famille d’accueil. »

« Paris Match », une couverture pour construire son destin

« Le 31 mai 2001, Loana apparaît en couverture de Paris Match, avec son bébé dans les bras. L’hebdomadaire titre : « Loft Story : Loana et son bébé, c’est pour élever sa petite fille qu’elle veut gagner. » Avec cette une, on la fait entrer dans le schéma narratif de la biographie des stars, celui de la revanche sur le destin. La découverte de son passé donne aux téléspectateurs l’envie de la voir gagner, donc ils votent pour elle. Grâce aux votes, elle gagne, et là tout le monde se dit que la revanche sur le destin s’amorce. »

A la sortie de l’émission, une starification accélérée

« Durant l’été 2001, Loana anime l’émission L’été de Loana, avant d’enchaîner, à la rentrée, avec la sortie de son livre, puis de son single. Tous ces événements confortent sa starification aux yeux du public. Puis, pendant un moment, elle arrive à maintenir le parfait équilibre entre son côté Cendrillon, princesse partie de rien, et un destin très malheureux qui la guette. Plus on la voit, plus elle devient star : elle peut se soumettre à des excès que tout un chacun ne peut pas s’autoriser. »

A post shared by Loana (@loana_karesdanje) on Jan 1, 2017 at 3:43pm PST

La chute de Loana, une expiation collective pour toute la téléréalité

« Au moment du Loft, on parlait de menace de décadence générale. Quand Loana sombre, elle incarne l’expiation collective par rapport à cette décadence. Dans le récit collectif, elle représente à la fois la descente aux enfers et l’expiation de la charge symbolique de la téléréalité. On attend qu’elle aille mal pour qu’elle prenne en charge la crainte collective de décadence. Mais comme elle l’assume avec beaucoup de courage, on a envie qu’elle arrête de souffrir, qu’il y ait une forme de rédemption. »

Sa renaissance, un espoir collectif

« Face au récit de la renaissance de Loana, naît un espoir collectif que son destin se résolve enfin grâce à son courage​ et sa foi dans la vie. Les gens aiment bien qu’elle ne baisse jamais les bras. On a envie que ça se finisse bien pour elle. Son histoire est porteuse d’espoir, du moins en ce moment où elle va bien. »