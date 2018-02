«Eurovision»: Marianne James, «évincée» de France 2, s'énerve: «Je ne suis pas une menteuse!»

La chanteuse et comédienne Marianne James. — Jacques BENAROCH/SIPA

La diva met les points sur les « i ». Marianne James, ne sera pas à Lisbonne le 12 mai pour commenter l’Eurovision qu’elle coprésentait avec Stéphane Bern depuis 2015. « La chaîne a proposé à Marianne James l’Eurovi­sion, mais elle a décliné l’offre », avait expliqué France 2.

Évincée oui, menteuse non ! Petite précision @France2tv ne m’a jamais proposé de présenter Destination Eurovision ni d’être dans le jury, ni de commenter à Lisbonne. Bonne chance @MadameMonsieur biz à @bernstephane et vive l’#Eurovision2018 @morandiniblog @purepeople @puremedias https://t.co/UM6876uBkW — Marianne James (@MJamesOff) February 23, 2018

« La chaîne m’a bien baladée depuis le mois de juin »

La chaîne a justifié l’éviction de Marianne James parce qu’elle a refusé Destination Eurovision, l’émission qui a permis de sélectionner le duo Madame Monsieur, comme représentant de la France pour le 63e Concours de l’Eurovision, « pour des raisons d’agenda ».

« On ne m’a jamais proposé le programme. Et je ne suis pas une menteuse. La chaîne m’a bien baladée depuis le mois de juin », a clamé de son côté Marianne James dans les colonnes du Parisien ce dimanche.

« Bonne chance à Madame Monsieur, bise à Stéphane Bern »

Ravie d’apprendre que Destination Eurovision était acté, Marianne James explique alors avoir appris par la suite que c’est Garou qui sera à la présentation du programme et pense alors « naïvement » faire partie du jury. « Après un été sans nouvelles, j’ai demandé au producteur quels étaient les autres jurés choisis. On m’a dit que je n’en étais pas. Mais on m’a proposé un rôle de grand témoin. Je devais assister à l’émission dans le public, sur un tabouret trop petit pour moi, et Garou devait me confier le ou la gagnante à l’issue de la finale. Bref, je n’étais pas réellement invitée… », précise-t-elle.

« Bonne chance à Madame Monsieur, bise à Stéphane Bern et vive l’Eurovision 2018 », conclut la chanteuse sur Twitter. Au côté de l’animateur de Secrets d’histoire pour commenter la soirée au Portugal le 12 mai, les téléspectateurs découvriront donc Christophe Willem.