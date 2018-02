Eurovision 2018: Marianne James ne commentera pas le concours (mais Stéphane Bern si)

Vous aimiez vos bonnes habitudes ? Oubliez-les. Cette année, France 2 change un peu sa formule pour l'Eurovision. Selon une interview qu’elle a donnée à nos confrères de Télé Loisirs, la chanteuse Marianne James ne sera pas à la présentation du concours à Lisbonne.

Interrogée par le magazine au sujet de sa présence à Lisbonne, Marianne James a répondu : « Je ne serai pas aux commentaires. France 2 veut continuer sur sa lancée avec les équipes de Destination Eurovision. On ne m’avait pas proposé d’être à l’animation de ce programme. » Et sur Twitter, la déception est grande parmi les fans.

C'est une erreur, @CarolineGot_F2/@ITVStudiosFr, de ne pas reconduire la très drôle, énergique et talentueuse @MJamesOff #MarianneJames😘aux côtés de @BernStephane pour commenter l'@Eurovision/@EurovisionF2🎤à #Lisboa ces 8 et 10 Mai sur @France4tv et 12 Mai 2018 sur @France2tv📺