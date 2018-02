Ce que l'on sait sur la nouvelle série quotidienne de France 2 prévue pour la rentrée

TELEVISION Le feuilleton sera tourné à Vendargues, dans un hangar, et à la Grande-Motte, en plein air. Un premier titre circule : «Grand soleil»...

La Grande-Motte, décor de la future série de France 2. — View Pictures / Rex Fea/REX/SIPA

Demain nous appartient (TF1) et Candice Renoir (France 2), tournées à Sète, ou encore Antigone 34, Crimes et botanique et Tandem (France 2) à Montpellier, l’Hérault s’est imposé depuis quelques années comme une véritable terre de séries.

Et ça n’est semble-t-il pas terminé : France Télévisions a signé en juin dernier un bail de neuf ans dans un entrepôt de 16.000 m2, à Vendargues, près de Montpellier, dans une zone industrielle plus habituée à la métallurgie et aux cimentiers qu’au petit écran.

L'entrepôt récupéré par France Télévisions, à Vendargues, pour tourner une série. - N. Bonzom / Maxele Presse

Des tournages à la Grande-Motte

C’est pourtant ici, au fin fond du Salaison, que seront tournées les images studio de la future série de France 2, imaginée par ceux qui ont produit Plus belle la vie (France 3). Et si jusqu’ici, on en savait peu sur cette production, des informations commencent à filtrer.

Le titre, déjà. Grand soleil, annonce Midi Libre. Non, le titre définitif n’a pas été validé, assure France 2 à 20 Minutes ce mercredi matin. Même si ce nom-là circule. Quoi qu’il en soit, une chose est sûre, la Grande-Motte a été choisie pour accueillir des tournages en plein air de la série. Le conseil municipal de la station balnéaire a validé le projet le 1er février dernier, a annoncé ce mercredi matin la commune à 20 Minutes.

Un décor en plein air

Le front de mer, le golf ou le centre-ville à l’architecture si particulière devraient accueillir les caméras, mais pas seulement : un décor de plusieurs centaines de mètres carrés doit être construit prochainement, sur le terre-plein Ouest, confie la municipalité.

La série, dont on ne connaît rien pour l’instant de l’intrigue, devrait être diffusée en access prime-time dès septembre. Difficile de savoir, en revanche, si la chaîne publique va choisir la confrontation directe avec Demain nous appartient, diffusée sur TF1, ou opter pour une diffusion entre 18h et 19h30, pour ces 235 épisodes de 26 minutes qui auraient été d’ores et déjà commandés. Le début du tournage, lui, serait prévu en mai.

Quant au casting, il n’est pas encore tout à fait bouclé, indique la chaîne publique. La preuve, avec cette petite annonce relayée par Languedoc-Roussillon Cinéma, qui recherche une jeune femme pour incarner l’une des héroïnes de la future série.