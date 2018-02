VIDEO. L'histoire vraie derrière la série «Les bracelets rouges»

La série «Les Bracelets rouges». — Aurélien Faidy/Vema Productions/TF1

Un véritable carton d'audience. Les six épisodes de la série de TF1 Les Bracelets rouges ont réuni près de 6 millions de téléspectateurs. Ces émotions devant le quotidien d' ados obligés de vivre à l'hôpital, nous le devons à un Espagnol. Albert Espinosa a vécu à l'hôpital de 13 à 24 ans pour vaincre trois cancers. Il a perdu une jambe, un poumon et une partie de son foie. Il a décrit son expérience dans un livre, Le Monde soleil, avant de l'adapter en série. En Espagne, les deux saisons de Polseres Vermelles ont connu un grand succès d'audience. En France, la saison 2 des Bracelets rouges est d'ores et déjà signée. Elle sera tournée au printemps et comportera huit épisodes. On a hâte.