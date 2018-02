«C à Vous»: Christian Clavier balance sur les Césars et leur audimat «pathétique»

Christian Clavier au Arras Film Festival en 2017 — Bertrand NOEL/SIPA

Invité de C à Vous, Christian Clavier, à l’affiche des Aventures de Spirou et Fantasio, en a profité pour bien taper sur les Césars. Pendant la seconde partie de l’émission de France 5, le comédien est revenu sur le césar (de la meilleure actrice dans un second rôle) dont a été couronnée Valérie Lemercier en 1994 pour son interprétation dans Les Visiteurs.

« C’était vache, elle avait le premier rôle. On a jamais bien compris », a-t-il répondu à Anne-Elisabeth Lemoine. Sur la question du césar du public, Christian Clavier a jugé cette « bonne idée » un peu « tardive ».

« Un audimat pathétique »

« Je trouve, quand on fait une fête pour le cinéma, on a intérêt à avoir vraiment toute la famille du cinéma », a-t-il observé. « Si c’était le cas, ce serait une émission avec un audimat extraordinaire comme c’est le cas des Oscars. Or, là, c’est un audimat pathétique. (…) On fait plus de 200 millions d’entrées au cinéma. Il n’y a aucune raison qu’on ne fasse pas entre 6 et 7 millions d’audimat à la télévision. Vous faites 1,2 million et tout le monde dit : "C’est une belle soirée, ça s’est bien passé" », a insisté Christian Clavier qui constate qu’il y a « quelque chose qui ne fonctionne pas » avec cette cérémonie.

L’année dernière, les Césars ont attiré 1,9 million de téléspectateurs (10,5 % de part d’audience). L’acteur et humoriste Manu Payet sera le maître de cérémonie de la prochaine édition, qui se tiendra le 2 mars.