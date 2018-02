«Les Marseillais Australia»: Les candidats vus par les (vrais) Marseillais

L'affiche des «Marseillais Australia», diffusé sur W9 à partir du 26 février. — Fanch DROUGARD/W9/Totajla/Shutterstock/W9

Les Marseillais sont-ils les dignes représentants des habitants de Marseille ? A l’occasion de l’avant-première des Marseillais Australia au cinéma Les 3 Palmes, à (devinez où ?) Marseille, 20 Minutes est allé leur demander.

Soiana, 7 ans, sèche l'école pour voir son idole, @carlamoreau_. Avec ses parents et son grand frère, dont la maîtresse est malade, ils sont venus de Salon-de-Provence, à 80km de Marseille. Ils sont arrivés à 11h30. pic.twitter.com/5aBQlvUep4 — Claire Barrois (@ClaireBarrois) February 15, 2018

Premier indice sur leur cote de popularité, les 440 places du cinéma où est diffusé le premier épisode des aventures des copains marseillais en Australie sont partie très vite, grâce à un jeu concours organisé par la chaîne, W9. Deuxième indice, à 13h, une trentaine de personnes attendaient déjà leurs idoles, dont l’arrivée était prévue en fin d’après-midi. Et Didier Tarizzo, le gérant du cinéma, d’ajouter que « dès que les talents ont annoncé que l’opération se faisait ici, le standard a explosé, avec une centaine d’appels par jour pendant cinq jours ». Des appels qui ont recommencé ce jeudi pour ceux qui tentaient l’opération de la dernière chance pour rentrer dans la salle.

« "Les Marseillais", c’est notre vie »

Dans la foule massée contre les barrières, aucun espoir de rentrer, mais celui d’apercevoir ses idoles, leur faire un bisou ou prendre une photo avec eux. « Les Marseillais, c’est notre vie !, assure Lena, 9 ans, qui les suit sur Snapchat​ pour voir où ils sont en temps réel et tenter de les croiser. J’ai déjà vu Stéphanie, Jessica, Julien… » Sa petite sœur de 6 ans, Stecy, pleure beaucoup. Elle est énervée et fatiguée par l’attente. Trente-cinq agents de sécurité et quatre gardes du corps, capables de gérer chacun 80 personnes, ont été mobilisés.

Mais le public se monte sceptique à l’idée que les Marseillais représentent vraiment les Marseillais. Dans le cinéma, les gens qui vont simplement voir un film connaissent tous le phénomène de la téléréalité, l’ont déjà regardé avec plus ou moins d’assiduité. Mais peu se reconnaissent dans le portrait du Marseillais donné dans l’émission. « On ne dit pas "fraté" ou " y'en a assez", rappelle Charly, 24 ans. C’est pas du Marseillais ! » Ce que confirme Angélique, 27 ans, même si elle estime qu'« on entend de plus en plus leurs expressions. » A vous qui prenez les Marseillais pour les meilleurs ambassadeurs de la cité phocéenne, on est désolés de vous décevoir, il va falloir y faire un tour pour voir les « vrais » Marseillais. Qui diront « tarpin » et « degun », rassurez-vous.