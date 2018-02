TF1: «Ninja Warrior» va revenir à Cannes pour une troisième saison

TOURNAGE EN VUE Déjà tournées dans la cité des festivals, les émissions de deux premières années ont réuni plus de 4 millions de téléspectateurs en moyenne...

Cette année, les épreuves de «Ninja Warrior» sont encore plus difficiles que l'année dernière. — LAURENT VU / TF1

Le parcours infernal de Ninja Warrior sera bientôt de retour sur la Croisette. La mairie de Cannes et TF1 ont signé pour l’enregistrement d’une troisième saison, entre le 17 mars et le 8 avril, a annoncé la cité des festivals. Diffusion cet été.

Le programme de la première chaîne, adaptation d’un format japonais, fait s’affronter anonymes et personnalités dans un dédale d’obstacles redoutables, de plans inclinés et autres « poutres infernales ».

L’émission avait séduit 3,89 millions de téléspecteurs en moyenne, la première année, en 2016. Et capté encore plus d’amateurs l’été dernier, avec 4.72 millions par émission.

Qui pour accompagner Denis Brogniart et Christophe Beaugrand ?

L’impressionnant plateau sera à nouveau installé sur l’esplanade Pantiero, qui touche le Vieux-port de Cannes, avec en toile de fond le Palais des festivals et des congrès et le Suquet, le quartier historique de la ville.

Reste à savoir qui présentera cette troisième saison de Ninja Warrior, aux côtés de Denis Brogniart et Christophe Beaugrand… Sandrine Quétier, qui complétait le trio et recueillait les réactions des candidats et de leurs proches, a mis fin à sa collaboration avec TF1 en fin d’année dernière.