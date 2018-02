VIDÉO. Clémentine Célarié retrouve Patrice Janiaud, l'homme séropositif qu'elle a embrassé il y a 24 ans

Clémentine Célarié retrouve l'homme séropositif qu'elle a embrassé il y a 24 ans. — Capture d'écran

Il y a 24 ans, Clémentine Célarié montrait à la France que le Sida ne se transmettait pas en embrassant quelqu’un de séropositif. Sur le plateau du Sidaction, émission animée par Christophe Dechavanne, elle embrasse sur la bouche Patrice Janiaud, homme atteint du VIH (Virus d’immunodéficience humaine), pour prouver que le virus ne se propage ni par le regard, ni par le toucher, et non plus par la salive.

Elle brise ainsi les clichés qui effraient. Cette séquence est restée comme un beau moment de télévision.

Des retrouvailles et des embrassades

Ce dimanche, dans l’émission des Enfants de la télé, présentée par Laurent Ruquier sur France 2, la comédienne a eu la surprise de retrouver Patrice Janiaud pour échanger un nouveau baiser.

Celui-ci a rappelé aux téléspectateurs ô combien il est important de prendre ses précautions face au VIH. « Même si l’avancée des médicaments est phénoménale, extraordinaire, on meurt encore aujourd’hui du Sida. À l’heure actuelle on a 6.000 nouveaux cas par an, 16 nouveaux cas par jour, en France. Alors, faites quelque chose », dit-il avant de brandir un préservatif.

Avant de quitter le plateau, Patrice Janiaud a embrassé sur la bouche une dernière fois Clémentine Célarié, très émue d’être retournée pendant un instant 24 ans en arrière.

